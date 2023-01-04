المشدد 7 سنوات لأب و15 سنة لنجليه لقتلهم شخصا بسبب مشاجرة أطفال فى البحيرة

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات دمنهور ، برئاسة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسين رشدى، والمستشار تامر عتمان وسكرتير المحكمة خالد حسين، بالسجن المشدد 7 سنوات للمتهم " ف.ال.ع" ومعاقبة كل من " ن.ف.ال" و " أ.ف.ال" بالسجن المشدد 15 سنة وإلزامهم بالمصاريف الجنائية لإدانتهم بقتل المجني عليه " ف.ر.ع".

وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 16554 لسنة 2022 جنح مركز شرطة أبو المطامير، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا يفيد بمشاجرة وعلي أثرها قام المتهمين بالتعدي علي المجني عليه، مما أدى إلى وفاته متأثرا بجراحه بدائرة مركز شرطة أبو المطامير.

وكشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة أبو المطامير، أنه علي إثر مشاجرة بين الأطفال فيما بينهم وحال حضور المجني عليه "ف.ر.ع" فؤجي بقيام المتهمين كل من "ف.ال.ع" وابنائه "ن.ف.ال" و "أ.ف.ال" بالتعدى على المجنى عليه مستخدمين بحوزتهم أدوات نبوت وشوم وكان الضرب في أماكن قاتلة برأسه قاصدين من ذلك قتله.

وتبين من تحقيقات النيابة، لمعاينة جثمان المجني عليه، وجود جرح قطعي شبه نافذ بالصدر من الناحية اليسري وجرح بفروة الرأس تقدر بحوالي 10 سم، وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض الواقعة على النيابة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات دمنهور التي أصدرت حكمها علي المتهمين.