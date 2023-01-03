السجن المشدد 15 عاما لسائق دهس آخر بسبب خلافات على تحميل الركاب بالبحيرة

كتب -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسين رشدى، والمستشار تامر عتمان وسكرتير المحكمة خالد حسين، بالسجن المشدد 15 عاما للمتهم " ك.ع.م" وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، لاتهامه بقتل المجني علية "ع.ف.ال".

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 980 لسنة 2022 جنح مركز شرطة أبو المطامير، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطار بمصرع المجني عليه بدائرة القسم، عقب صدمه بسيارة قيادة المتهم بمحل الواقعة.

كشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة أبو المطامير، أنه علي أثر وجود خلافات بين المتهم " ك.ع.م "وبين المجني علية " ع.ف.ال"، وذلك بسبب أسبقية تحميل الركاب وأنه بتاريخ الواقعة، تواجد المتهم أمام محل إقامة المجني علية وحاله تقابله مع المجني عليه حدثت بيهم مشادة كلامية، فاستقل المتهم سيارته فيما التقط المجني عليه حجارة من الأرض ووقف أمام سيارة المتهم، اللي أن المتهم قاد سيارته اتجاه المجني عليه، فدهسه فسقط المجني علية أرضا وفارق الحياة.

وتبين من الصفة التشريحية للمجني عليه، أن الإصابات الموصوفة رضية احتكاكية تنشأ عن مصادمه والاحتكاك بجسم صلب الي الإصابات الجسيمة في الصدر وكسور بالاضلاع وتهتك بالرئه اليسري، ونزيف دموى إصابات بالرأس، مما أدى إلى كسر بعظام الأنف وانسكابات دموية بالأنسجة الرخوة ونزيف بالمخ، وقد ساهم فى الإسراع في حصول الوفاة وأن باقي الإصابات، ليس من شأنها في حد ذاتها إحداث الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت إحالته الي محكمة جنايات دمنهور، التي أصدرت حكمها المتقدم علي المتهم.