المجلس الإسلامي العراقي يدعو لموقف دولي تضامني مع أفغانستان

أ ش أ

دعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي إلى ضرورة بلورة موقف دولي تضامني إنساني مع وحدة شعب أفغانستان والسعي لنبذ العنف ومواجهة الإرهاب والتطرف في البلاد.

وأشار المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم الأربعاء إلى أن حمودي شدد خلال المباحثات التي أجراها مع وفد من علماء أفغانستان حول الأوضاع الراهنة وسبل حلها من خلال مكافحة كافة أشكال الإرهاب في البلاد على أهمية الوحدة بين الأمة الإسلامية لنبذ العنف ومواجهة كافة التحديات الراهنة، ومن بينها التطرف والإرهاب من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وتأتي هذه المباحثات في الوقت الذي أعلن فيه تنظيم (داعش) الإرهابي مسئوليته عن الانفجار الذي وقع قرب نقطة تفتيش في المطار العسكري بالعاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 8 أخرين بجروح متفاوتة.

جدير بالذكر أن حركة طالبان سيطرت على الحكم في أفغانستان عقب انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي الأفغانية، حيث تشهد الدولة منذ ذلك الحين عددا من الهجمات الإرهابية التي تستهدف المناطق الحيوية بالعاصمة كابول وغيرها من المناطق.