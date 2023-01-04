اليوم السابع
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الكنيسة الأرثوذكسية تشارك فى احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد بليون

الأربعاء، 04 يناير 2023 11:14 ص
الكنيسة الأرثوذكسية تشارك فى احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد بليون الأنبا لوقا
كتب: محمد الأحمدى

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شارك الأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا والجزء الفرنسى من سويسرا فى حفل استقبال بمدينة ليون بجنوب فرنسا، أقامه Monsieur DOUCET Grégory محافظ ليون بمناسبة رأس السنة وعيد الميلاد.

وانتهز الأنبا لوقا الفرصة لتهنئة أسقف ليون للكنيسة الكاثوليكية Monseigneur Olivier de GERMAY ، والجنرال Gilles DARRICAU الحاكم العسكرى لمدينة ليون، وقائد القوات العسكرية للمنطقة الجنوبية الشرقية من فرنسا بالأعياد.

مشاركة الكنيسة فى الاحتفالات
مشاركة الكنيسة فى الاحتفالات

وأصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تنبيهات، بشأن المشاركة فى قداس عيد الميلاد المجيد  فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى يترأسها قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

 

وجاءت أبرز التعليمات التي أصدرتها الكنيسة كالآتى:

 

1المشاركة في صلوات القداس متاحة لجميع أبناء الكنيسة.

 

2على الراغبين في المشاركة صلوات قداس العيد تقديم بياناتهم الشخصية إلى الكنيسة التابعين لها، وذلك لكافة كنائس القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، أو تقديم بياناتهم لمكتب الأب وكيل البطريركية بالقاهرة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

 

3 - سيتم توفير دعوة شخصية لكل من قدم بياناته على أن يتسلمها من نفس المكان الذى قدم له بياناته، مع مراعاة أن الأطفال بدءًا من سن خمس سنوات يجب أن يكون لهم دعوة مستقلة لكل واحد منهم.

 

4آخر موعد لتقديم البيانات يوم الأحد 1 يناير 2023 .

علمًا بأنه:

1يمكنكم الذهاب إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالسيارات الخاصة أو بالأتوبيسات التي ستوفرها لكم كنيستكم التابعين لها، حيث لن توفر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أية وسائل نقل للمصلين إلى كاتدرائية ميلاد المسيح كما حدث في سنواتٍ سابقة.

 

2سوف تخصص أماكن خارج كاتدرائية ميلاد المسيح لوقوف السيارات.

 

3ستُفتح أبواب الكاتدرائية يوم الجمعة 6 يناير الساعة الخامسة مساء، ولن يسمح بدخول أحد قبل هذا الموعد، مع ملاحظة أن القداس سيبدأ في تمام الساعة السابعة مساء، وبالتالي من الضروري عدم التأخر في الوصول إلى الكاتدرائية بعد الساعة السادسة.

 

4ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي، وكذلك أصل الدعوة الخاصة بكم، مع ضرورة التأكد بأن تكون الدعوة مختومة.

 

5سوف نعلن لاحقًا عن أرقام بوابات الدخول، ومسارات الوصول إلى أماكنكم داخل الكاتدرائية.

 

 وطالبت الكنيسة رجاء خاص من الجميع، بعدم حضور أى شخص يعانى من أى أعراض مرضية، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

الكنيسة القبطية فى ليون
الكنيسة القبطية فى ليون

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس

احتفالات راس السنه

فرنسا

ليون



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