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القومى للبحوث ينظم ندوة "تأثير تغير المناخ على الغذاء" الاثنين المقبل

الأربعاء، 04 يناير 2023 02:00 ص
القومى للبحوث ينظم ندوة "تأثير تغير المناخ على الغذاء" الاثنين المقبل المركز القومى للبحوث
كتب محمد صبحى

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ينظم قسم التغذية وعلوم الأطعمه- معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومى للبحوث ندوة بعنوان "تأثير تغير المناخ على الغذاء والأمن الغذائى وصحة الإنسان" وذلك يوم الاثنين الموافق 9 يناير 2023. 
 
 
وتأتى تلك الندوة تحت رعاية الدكتورحسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز والدكتور أحمد عبدالسلام وكيل معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية والقائم بأعمال عميد المعهد وبرائسة الدكتورة ضحى عبده محمد رئيس قسم لتغذية وعلوم الأطعمة ومقرر الندوة، وبحضور لفيف من العلماء والباحثين المهتمين بالتغذية والصناعات الغذائية من المراكز البحثية والجامعات المصرية المختلفة وشركات الصناعات الغذائية العاملة فى مجال المكملات الغذائية.
 
 
وأعلن المركز القومى للبحوث أن أهم محاور الندوة، مؤكدا أن التغير المناخى أصبح يمثل تهديدًا خطيرًا على الأمن الغذائى العالمى والتنمية المستدامة وجهود القضاء على الفقر وتهدد أيضاً صحة الإنسان. ولذا سيتم خلال الندوة مناقشة:- 
 
تأثير التغيرات المناخية على مدى توافر الغذاء ونوعه محلياً وعالمياً.
إيجاد بدائل صحية وأكثر استدامه لبعض مصادر البروتين الحيوانى وما يسببه من زيادة إنبعاث ثانى أكسيد الكربون.
 
الجهود الدولية للحد من تأثير التغيرات المناخية على الأمن الغذائى العالمى.
 
تأثير التغيرات المناخية على الحاله الصحية للإنسان ودور التغذية السليمه فى الحد من هذه الآثار.
 
تأثير التغيرات المناخية على صحة الطفل والمرأة وكيفية الحد منها من خلال التغذية.
 
تأثير التغيرات المناخية على صحة المخ وكيفية الحد منها من خلال التغذية.
 
وكان حصد المركز القومى للبحوث، للعام الثانى على التوالى، المركز الأول فى مؤشر سيماجو للمراكز والمعاهد البحثية (2022) على مستوى مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فعلى مستوى مصر جاء مركز البحوث الزراعية فى المركز الرابع، وهيئة الطاقة الذرية فى المركز الخامس، ومعهد بحوث البترول فى المركز السابع، كما شغلت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية المركز الحادى عشر.

القومى للبحوث

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