القاهرة الإخبارية: الأردن يدعو لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية

كتب أحمد عرفة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أكد خلال مباحثات عقدها مع محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، في أبو ظبي، اليوم الأربعاء، على ضرورة تكثيف الجهود لإعادة إحياء فرص تحقيق السلام بالقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تقوّض هذا الحل.

وتناول لقاء عبد الله وبن زايد، العلاقات الأخوية والأوضاع بالمنطقة، إذ أكدا اعتزازهما بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على توطيدها في شتى الميادين، وجرى بحث آفاق التعاون الثنائي وسبل توسيعه، والتأكيد على إدامة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين ويخدم القضايا العربية.

ووصل الملك عبد الله، إلى مطار البطين في أبوظبي، اليوم الأربعاء، وكان في استقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من كبار المسؤولين.

وفى وقت سابق بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خلال لقاء في أبوظبي، الأربعاء، العلاقات الأخوية والأوضاع بالمنطقة.

وأكد الزعيمان خلال لقائهما، الذي عُقد بقصر الشاطئ في إطار التنسيق والتشاور المستمرين – بحسب الديوان الملكى الأردني - "اعتزازهما بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على توطيدها في شتى الميادين".

وجرى بحث آفاق التعاون الثنائي وسبل توسيعه، والتأكيد على إدامة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين ويخدم القضايا العربية.

وعلى صعيد تطورات الأوضاع بالمنطقة، أكد ملك الأردن ضرورة تكثيف الجهود لإعادة إحياء فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تقوض هذا الحل.