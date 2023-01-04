"القابضة للمياه" تستجيب لليوم السابع وتعاين شبكات الصرف بشارع النجراشى بسوهاج

كتبت – مرام محمد

استجابة لما نشره "اليوم السابع" بعنوان "شكوى من انتشار الصرف الصحى والقمامة بشارع النجراشى طهطا بسوهاج.. ورئيس المدينة يرد "، أفادت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه بالمعاينة على الطبيعة لا يوجد أى مشكلة صرف صحى كما أن شبكات الصرف الصحى تعمل بصورة جيدة، ولا يوجد أى انسدادات أو طفوحات.

وأشارت إلى أن استرشادًا بالصور المرفقة بالشكوى وجد موقع مشابه للصورة المرفقة من الجهة الغربية بجوار برج البلم تقاطع شارع السيد هريدى مع شارع محمد عمران المتفرع من شارع أحمد ثابت عبارة عن منطقة خالية منخفضة وبها تجمعات قمامة كبيرة وبفحص شبكة الصرف الصحى وجد أنها تعمل بصورة جيدة ولا يوجد انسدادات أو طفوحات، كما تم الكشف للتأكيد على الغرفة المنزلية نطاق تجمعات القمامة كما هو موضح بالصور ولم يكن بها مياه دليلًا على عمل الشبكات بكفاءة.

وكان القارئ عمار عصام الدين أحمد، المقيم بشارع النجراشى المتفرع من شارع المستشار تابع لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، قد أرسل شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن بـ"اليوم السابع"، بخصوص سوء الصرف الصحى مما ترتب عليه تكاثر الحشرات وانتشار الروائح الكريهة، وعدم القدرة على المرور فى الشوارع خاصة عند ذهاب الأطفال للمدارس، فضلا عن انتشار القمامة مما يزيد الوضع سوء.

وأكد عامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا، أنه تم التواصل مع المواطن وسوف يتم مخاطبة الصرف الصحى بناءا على الطلب الذى سوف يتقدم به المواطن من خلال المركز التكنولوجى للتنسيق وعمل اللازم.

وتعتبر مبادرة "سيبها علينا"، واحدة من أكبر المبادرات التى أطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، لحرصه المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، كما تتيح الخدمة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".



معاينة الشركة القابضة لمياه الشرب لشبكات الصرف الصحي في شراع نجراشي



معاينة الشركة القابضة لمياه الشرب لشبكات الصرف الصحي



معاينة شبكات الصرف الصحى بشارع النجراشي في سوهاج