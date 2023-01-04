"الدفاع الروسية": تدمير مستودعات ذخيرة وتحييد 200 عسكرى أوكرانى

أ.ش.أ

دمرت القوات الجوية الروسية 6 مستودعات ذخيرة أوكرانية، بما فيها مستودع يحتوي أسلحة أجنبية، في مقاطعة زابوروجيا ومنطقة دونباس.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان اليوم الأربعاء، "لقد تم تدمير خمسة مستودعات ذخيرة مدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة "أوريخوف" بمقاطعة زابوروجيا وفي بلدتي "ديبروفا" و"كونستانتينوفكا" بدونيتسك الشعبية".

وأضاف البيان: دمرنا أيضا مستودعا للصواريخ وأسلحة المدفعية تابعة للمرتزقة الأجانب في مدينة "كراماتورسك" بجمهورية دونيتسك"، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر في القوى البشرية تبلغ حوالي 200 عسكري على محاور كوبيانسك وكراسني ليمان خلال يوم واحد.

وتابع البيان أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 6 طائرات مسيرة أوكرانية خلال اليوم الماضي في مناطق "زيليناجاي" و"زابوروجيا" و"بلاجوفيشينكا" و"بيتروفكا" و"كيريلوفكا" بدونيتسك، وفي منطقة "كريبيني" بلوجانسك الشعبية.

وأردف أن القوات الروسية قضت خلال العمليات الهجومية في محور دونيتسك على أكثر من 100 جندي أوكراني ودمرت 10 قطع من المعدات العسكرية خلال اليوم الماضي.

جدير بالذكر أنه منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا تم تدمير حوالي 357 طائرة، و199 مروحية، و2813 طائرة بدون طيار، و399 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و7408 دبابات ومدرعات أخرى، و968 راجمة صواريخ، و3772 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و7920 مركبة عسكرية.