الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد أشخاص "له معلومات جنائية ومحبوس على ذمة إحدى القضايا"، وزوجته) لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق قيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى الزراعية والسيارات.

وتبين إيداعهما بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (40 مليون جنيهً تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.