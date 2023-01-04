الخارجية: الرئيس السيسى يوجه بتعيين السفير أشرف سويلم ممثلا له لدى "النيباد"

أ.ش.أ

ذكرت وزارة الخارجية أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بتعيين السفير أشرف سويلم مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية بوزارة الخارجية، كممثل شخصي لسيادته لدى وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية "النيباد"، وكذلك كنقطة الاتصال المصرية في آلية مراجعة النظراء الإفريقية.

وذكرت وزارة الخارجية - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، أن السفير أشرف سويلم أعرب بهذه المناسبة عن تشرفه بهذ الاختيار الذي يأتي في إطار اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع مختلف أجهزة الاتحاد الإفريقي، والدور الريادي الذى تضطلع به مصر في معاونة الدول الإفريقية على تحقيق أهداف الأجندة الأفريقية للتنمية 2063.

وتعد مصر واحدة من خمس دول إفريقية ساهمت عام 2001 في تأسيس "النيباد"، التي تعتبر الآن الذراع التنموي للاتحاد الإفريقي وتقوم بتنظيم وتمويل مشروعات وبرامج تُعنى بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول الإفريقية.. كما أن مصر من أوائل الدول الإفريقية التي انضمت إلى آلية مراجعة النظراء الإفريقية المعنية بتقييم آداء الدول الإفريقية طبقا للمؤشرات الخاصة بالديمقراطية والحوكمة السياسية، والحوكمة الاقتصادية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحوكمة الشراكات والقطاع الخاص.

ومن المقرر انعقاد قمة "النيباد" وقمة الدول الأعضاء في آلية مراجعة النظراء الإفريقية في شهر فبراير 2023، تمهيدًا لانعقاد القمة الإفريقية العادية يوم 18 فبراير القادم.