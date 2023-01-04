اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 يناير 2023 04:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الحكومة توافق على التعاقد مع حكومات المناشئ المصدرة للقمح وزيوت الطعام

الأربعاء، 04 يناير 2023 03:51 م
الحكومة توافق على التعاقد مع حكومات المناشئ المصدرة للقمح وزيوت الطعام اجتماع الحكومة
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد مع حكومات المناشىء المصدرة لسلع الأقماح وزيوت الطعام، وكذا الشركات والموردين لهذه السلع المسجلين بسجل الموردين لدى الهيئة، وذلك في حدود المبالغ المالية المتاحة لدى الهيئة؛ بغرض شراء السلع الغذائية المستوردة من الخارج للعام المالي الحالي، وذلك في إطار السعي لتوافر مختلف السلع، ولا سيما السلع الاستراتيجية بالأسواق المحلية، ومواجهة التداعيات السلبية المستمرة للأزمة العالمية الراهنة.
 

توافر السلع

حكومات المناشىء

الأقماح وزيوت الطعام

مجلس الوزراء

أهم قرارات مجلس الوزراء

اخر قرارات مجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء اليوم

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء يهنئ المواطنين بمناسبة عيد الميلاد.. ويعلن بدء عمل المنافذ والشوادر الخاصة بمعارض "أهلا رمضان" وتوفير السلع بأسعار مخفضة.. ويوجه بالتعامل بمنتهى الشدة مع أى مخالفة تصدر عن التجار الجشعين

الأربعاء، 04 يناير 2023 03:27 م

وزيرة التخطيط: البدء فى إعداد الخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل

الأربعاء، 04 يناير 2023 03:23 م

رئيس الوزراء: التعامل بمنتهى الشدة مع أى مخالفة تصدر عن التجار الجشعين

الأربعاء، 04 يناير 2023 03:18 م

رئيس الوزراء: مسئولية كل وزير متابعة تطبيق قرار ترشيد الإنفاق وتقديم تقرير دورى

الأربعاء، 04 يناير 2023 03:17 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة