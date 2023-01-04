الحكومة توافق على التعاقد مع حكومات المناشئ المصدرة للقمح وزيوت الطعام

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد مع حكومات المناشىء المصدرة لسلع الأقماح وزيوت الطعام، وكذا الشركات والموردين لهذه السلع المسجلين بسجل الموردين لدى الهيئة، وذلك في حدود المبالغ المالية المتاحة لدى الهيئة؛ بغرض شراء السلع الغذائية المستوردة من الخارج للعام المالي الحالي، وذلك في إطار السعي لتوافر مختلف السلع، ولا سيما السلع الاستراتيجية بالأسواق المحلية، ومواجهة التداعيات السلبية المستمرة للأزمة العالمية الراهنة.
الحكومة توافق على التعاقد مع حكومات المناشئ المصدرة للقمح وزيوت الطعامالأربعاء، 04 يناير 2023 03:51 م
اجتماع الحكومة
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