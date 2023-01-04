الجهاز التنظيمي لمياه الشرب وحماية المستهلك يبحث جودة الخدمة المقدمة للمواطنين بسوهاج

وأشار رئيس شركة مياه سوهاج إلى أن مسئولى الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك تفقدوا محطات مياه الشرب السطحية المرشحة ومحطات مياه الشرب الارتوازي ومحطات رفع الصرف الصحي، وذلك لمراجعة تشغيل تلك المرافق، ومراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة مدى توافر الكفاءات الإدارية والفنية والمالية والاقتصادية لدى الشركة والتحقق من التزام الشركة في تنفيذ السياسات التي وضعتها الحكومة لإدارة منظومة مياه الشرب والصرف الصحى.

كما تفقد مراكز خدمة العملاء بجميع مراكز المحافظة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، هذا بالإضافة إلى مراجعة أعمال إدارة العلاقات العامة والإعلام والتوعية والخط الساخن والمشاركة المجتمعية للتحقق من مدى الالتزام بالإجراءات المنهجية في متابعة شكاوى المواطنين وحلها.