اعرف المصانع الجاهزة ضمن مبادرة الرئيس لتشغيل الشباب بالمنطقة الصناعية بغرب جرجا

المناطق الصناعية الموجودة بالمحافظات، وفى مقدمتها محافظة سوهاج هى الطريق الحقيقى للتنمية المستدامة، من خلال إنطلاق الشباب بمشروعاتهم من تلك المناطق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والتى تولى اهتماما كبيرا بتلك المناطق من أجل خلق فرص عمل للشباب على مستوى المحافظة.

وفى محافظة سوهاج على سبيل المثال يوجد بالمنطقة الصناعية بغرب جرجا مجمعات صناعية مجهزة لتشغيل الشباب بمساحات مختلفة تناسب مختلف نشاطات الصناعات الصغيرة وتسهل سرعة البدء فى النشاط من خلال تسليم المصانع جاهزة بالمرافق والتراخيص، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتشغيل الشباب وإقامة مشروعات لإنشاء مجمعات صناعية متطورة متكاملة الخدمات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من أجل تعزيز التنمية الصناعية بمصر وخلق بيئة جاذبة للاستثمار من خلال تلك المجمعات الصناعية.

وبلغ عدد المصانع بالمنطقة الصناعية بغرب جرجا 178 وحدة صناعية، لإقامة مشروعات صناعية "غذائية، هندسية، كيماوية".

ويقدم "اليوم السابع" للشباب أهم المعلومات عن تلك المصانع بالمنطقة الصناعية بغرب جرجا سوهاج تعرف عليها.

1- الوحدات مجهزة بكامل المرافق وبمساحات مختلفة

2- إمكانية التمويل البنكى للمشروع

3- جهاز تنمية المشروعات يقوم بتقديم تمويل لشراء آلالات والمعدات ورأس مال عامل.

4- الوحدات مطروحه بمختلف أنواع التصرف (إيجار- تمليك)

5- إمكانية الحصول على جميع الخدمان بشكل مرن وسريع.

6- تتوافر بالمجمعات منطقة للخدمات "مبانى إدارية – معارض – مساجد – منافذ بيع – سوبر ماركت – بنك – مطعم – كافتيريا".

7- التفاعل الكامل بين مختلف أنواع الصناعات.

أما عن مواصفات الوحدات فهى عبارة عن مبانى من منشأت معدنية وخرسانية وواجهات معمارية حديثة ويوجد منطقة للشحن والتحميل وكل وحدة مجهزة بنظام إطفاء حريق ويوجد مدخل تغذية مياه ومخرج للصرف ومدخل للكهرباء.

الموقع: المنطقة الصناعية بغرب جرجا

المساحة 64.84 فدان تقريبا

عدد الوحدات بالمجمع 178 وحدة

المساحة الكلية للوحدة : " نموذج أ : 612 م" نموذج ب: 648 م "

نوع المنشأت : معدنية

القطاعات الصناعية " غذائى – هندسى – كيماوى"

الخدمات بالمجمع " مسجد وبنك ومطعم وكافتيريا ومبنى إدارى ومبنى معارض ومنذ بيع وسوبر ماركت "

مميزات المجمع

1 – وحدات صناعية مجهزة بكامل المرافق وبمساحات مختلفة

2 – قرب الموقع من الكتلة السكنية حيث أنها تبعد تقريبا 4 كيلو متر من المنطقة السكنية.

3 – توافر العمالة نظرا للقرب من الكتلة السكنية .

4 القرب من مطار سوهاج الدولى

5 كل وحدة مجهزة بجنفية حريق وصندوق إطفاء