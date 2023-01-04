على مساحة 1089 فدانا.. تعرف على أعمال الترفيق بالمنطقة الصناعية بغرب جرجا بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

مشروع التنمية المحلية بصعيد مصر ، واحد من أهم المشروعات التي تنفذها الحكومة بمحافظات صعيد مصر، وفى مقدمتها محافظة سوهاج، المشروع استهدف أعمال البنية التحتية للمناطق الصناعية، وجاءت المنطقة الصناعية بغرب جرجا ثان المناطق التي تم تطويرها من خلال أعمال الترفيق والتي شملت توصيل "مياه الشرب، والصرف الصحي، وشبكات الحريق، والكهرباء، والاتصالات، والغاز الطبيعي"، بتكلفة إجمالية تبلغ 633 مليونا و223 ألف جنيه.

"اليوم السابع" يقدم أهم المعلومات حول مشروع التنمية المحلية لصعيد مصر، والتي يتم تنفيذها بمحافظة سوهاج، وتحديدا المنطقة الصناعية بغرب جرجا تعرف عليها.

1 - المساحة الكلية للمنطقة الصناعية بغرب جرجا تبلغ 1089 فدانا.

2 - تستهدف الأعمال تنفيذ البنية التحتية للمنطقة القائمة بمساحة 337 فدانا، ومنطقة التوسعات الشمالية 62 فدانا، بينما تبلغ مساحة التوسعات المستقبلية 690 فدانا.

3 - مشروعات الترفيق بالمنطقة تشمل توصيل "مياه الشرب، والصرف الصحي، وشبكات الحريق، والكهرباء، والاتصالات، والغاز الطبيعي".

4 - التكلفة الإجمالية لعملية الترفيق بلغت 633 مليونا و223 ألف جنيه.

5 - أعمال شبكات المياه والحريق، والصرف الصحي، وشبكات الاتصالات والكهرباء وصلت 15.63%، حيث تبلغ التكلفة الاجمالية لها 461 مليونا و273 ألفا و694 جنيها.

6 - بلغت نسبة تنفيذ أعمال الغاز الطبيعي 53%، بتكلفة إجمالية 171 مليونا و949 ألفا و636 جنيها.

7 - المشروع يساهم بقوة في تحسين بيئة العمل وخلق مزيد من فرص العمل لشباب سوهاج.