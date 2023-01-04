اعرفى الفرق بين أعراض الغدة الدرقية وانقطاع الطمث

كتبت ميرفت رشاد

الشيخوخة تجلب الكثير من التغييرات في الجسم، لكن ما وراء هذه التغييرات؟ مع دخول النساء الأربعينات والخمسينات من العمر، يجدن العديد من التغييرات تبدأ، وغالبًا ما يلومن "تغيير الحياة" على سن اليأس ومع ذلك، هذا هو الوقت المناسب لتشخيص أمراض الغدة الدرقية، وإليك الفرق بين أعراض الغدة الدرقية وانقطاع الطمث وفقا لما نشره موقع " healthnews".

الغدة الدرقية



تصنع الغدة الدرقية هرمونات تتحكم في العديد من الوظائف في جميع أنحاء الجسم، تتحكم هذه الهرمونات في القلب، والهضم ، والتنفس ، ودرجة حرارة الجسم ، والعديد من وظائف الجسم الأخرى. تشمل هرمونات الغدة الدرقية:

هرمون الغدة الدرقية (T4)

ثلاثي يودوثيرونين (T3)

كالسيتونين



عندما تتغير مستويات الهرمون هذه ، فإن أجهزة الجسم لا تعمل بالطريقة التي ينبغي لها، قد تكون هناك أعراض تشير إلى وجود مشكلة ، أو قد لا تكون موجودة. قد تكون الأعراض تدريجية لدرجة أنها تمر دون أن يلاحظها أحد ، أو يمكن بسهولة الخلط بينها وبين مشكلات أخرى.

سن اليأس



يصف المعهد الوطني للشيخوخة ومنظمة الصحة العالمية سن اليأس بأنه التغيير في مراحل الحياة عندما:

لم يعد لها فترات

لا يمكن الحمل

غالبًا ما يتم الخلط بين سن اليأس والوقت الذي تصبح فيه الفترات غير منتظمة ، وتتقلب الهرمونات ، وتحدث الهبات الساخنة والتعرق الليلي ، وتشيع التغيرات المزاجية والاكتئاب ، من بين أعراض أخرى. ومع ذلك ، يُعرف هذا باسم انقطاع الطمث.

تبدأ فترة ما قبل انقطاع الطمث عادة بين سن 45-55 ، على الرغم من أن بعض النساء يعانين من أعراض مبكرة، يمكن أن يستمر لمدة سبع سنوات في المتوسط ​​ولكن ما يصل إلى عشرة إلى 15 عامًا.

التغيرات الهرمونية التي تحدث مع انقطاع الطمث تجعل النساء عرضة لمشاكل صحية مثل:

مرض قلبي

زيادة الوزن

هشاشة العظام

هل هناك علاقة بين الغدة الدرقية وانقطاع الطمث؟



عندما تصل النساء إلى سن اليأس ويبدأ جسمهن في التغير، يبدأ الكثيرون أيضًا في ملاحظة التغييرات في الغدة الدرقية.

انقطاع الطمث وتغيرات الغدة الدرقية التي يمكن أن تحدث مع تقدم المرأة في العمر لها أعراض مماثلة، قد يكون من الصعب معرفة الفرق، قد تفترض النساء ومقدمو الرعاية الصحية على حد سواء أن هذه الأعراض ناتجة عن انقطاع الطمث.

ما هي أعراض تغيرات الغدة الدرقية وانقطاع الطمث؟



سن اليأس

تبدأ علامات وأعراض انقطاع الطمث في فترة ما قبل انقطاع الطمث ، والتي يمكن أن تصل إلى 10 سنوات قبل انقطاع الطمث، يمكن أن يبدأ هذا في سن 45 تقريبًا لمعظم النساء ، على الرغم من اختلاف كل شخص، العلامات التي تشير إلى حدوث فترة ما حول انقطاع الطمث:

الهبات الساخنة.

صعوبة النوم ، أو البقاء نائماً ، أو النوم.

التغييرات في دورتك الشهرية: أثقل ، أقرب من بعضنا البعض ، متباعدان ، أطول .

تغيرات في المزاج ، والتهيج ، والاكتئاب.

سلس البول أو مشاكل حبس البول.

قلة العضلات وزيادة الدهون.

مشاكل الذاكرة.

عدم الراحة من الجماع المرتبط بجفاف المهبل.

الصداع.

الأوجاع والآلام العامة.

خفقان القلب.

غدة درقية



يمكن أن تختلف علامات اضطرابات الغدة الدرقية من شخص لآخر، هناك العديد من اضطرابات الغدة الدرقية ، بما في ذلك قصور الغدة الدرقية ، وفرط نشاط الغدة الدرقية ، ومرض جريف ، وغيرها. لكل منها علامات وأعراض مختلفة.

تختلف أعراض الغدة الدرقية حسب الاضطراب. يمكن أن تكون علامات هذه الاضطرابات مشابهة لتلك الخاصة بأمراض أخرى أو مراحل الحياة مثل انقطاع الطمث.

مزاجية أو تهيج أو قلق.

صعوبة النوم.

اشعر بالتعب.

زيادة الوزن أو فقدانه.

فترات الحيض غير منتظمة أو أكثر تواترا أو أثقل.

آلام العضلات أو المفاصل.

الهبات الساخنة.

خفقان القلب.

تساقط الشعر.

النسيان.

ترتبط الأعراض الأخرى بهذه الاضطرابات أيضًا ولكنها لا تشبه أعراض انقطاع الطمث.

كيف تحدد الفرق



إذا كنتِ تعانين من هذه الأعراض ولم تكن متأكدة مما إذا كنتِ ستلقي باللوم على انقطاع الطمث أو الغدة الدرقية ، تشيع اضطرابات الغدة الدرقية بين النساء ، خاصة بعد انقطاع الطمث، تزيد احتمالية إصابة النساء باضطراب الغدة الدرقية بنسبة تصل إلى ثمانية أضعاف مقارنة بالرجال.

يمكن تشخيص اضطرابات الغدة الدرقية بسهولة، عن طريق الفحص الجسدى وسيشعر بعلامات اضطراب الغدة الدرقية، أو اختبارات الدم ، وإذا لزم الأمر ، الموجات فوق الصوتية لفحص الغدة الدرقية.