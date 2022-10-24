لماذا يحدث تساقط الشعر في فترة انقطاع الطمث؟

كتبت فاطمة خليل

انقطاع الطمث هو جزء طبيعي من الشيخوخة ويمكن أن يسبب الكثير من الأعراض المختلفة، وتساقط الشعر أو ترققه أحد هذه الأعراض، في كل من سن اليأس والوقت الذي يسبقه (فترة ما حول انقطاع الطمث، بحسب موقع "Healthily".

وهناك العديد من الأسباب المحتملة لتساقط الشعر في فترة انقطاع الطمث، حيث تلعب هرموناتك دورًا وذلك لأن هرموني الإستروجين والبروجسترون كلاهما له دور في نمو الشعر وصحته.

تشمل أسباب تساقط الشعر في سن اليأس ما يلي:

-انخفاض مستويات هرمون الاستروجين والبروجسترون - تنخفض هذه الهرمونات خلال فترة ما قبل انقطاع الطمث وانقطاع الطمث ، مما قد يؤدي إلى أن يصبح شعرك أرق ونموًا أبطأ

-العمر - من الطبيعي أن يصبح الشعر رقيقًا بشكل طبيعي كجزء من عملية الشيخوخة

-يمكن أن يحدث تساقط الشعر لأسباب أخرى أيضًا ، لذا استشيري طبيبك أن تساقط شعرك مرتبط بانقطاع الطمث عند مناقشة خيارات العلاج.

إذا كنت تعاني من تساقط الشعر أو ترققه ، فهناك تدابير أساسية للرعاية الذاتية يمكن أن تساعد في منع المزيد من التساقط ، بما في ذلك التغييرات في النظام الغذائي والعناية بالشعر والتصفيف.

هناك أيضًا علاجات لتساقط الشعر يمكن أن تساعد بشكل خاص في التعامل مع تساقط الشعر المرتبط بانقطاع الطمث.