اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إقامة 4 مدارس ووحدتين لطب الأسرة ومبنى إدارى لمركز شباب في جلسة الحوار المجتمعي بالمحلة

الأربعاء، 04 يناير 2023 12:27 ص
إقامة 4 مدارس ووحدتين لطب الأسرة ومبنى إدارى لمركز شباب في جلسة الحوار المجتمعي بالمحلة جلسة الحوار المجتمعي بالمحلة
الغربية عادل ضرة

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شهد مركز شباب ديرب هاشم بالوحدة المحلية لميت الليت هاشم جلسة الحوار المجتمعى للإعلان عن مشروعات حياة كريمة بنطاق الوحدة وشرح مشروعات المبادرة بالوحدة المحلية لقرية ميت الليت و توابعها (ميت الليت وديرب هاشم وكفر الجنينة) بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية واللواء وجدي الجرواني، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى والمحاسب صلاح حشيش، نائب رئيس المدينة والمهندسة رانيا رفعت، منسق مبادرة حياة كريمة بمركز المحلة ووكلاء الوزارة بمحافظة الغربية يسرى الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة والمهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس عبدالقادر حراز، الإدارة المركزية لشركة مياه الشرب بالغربية بمشاركة الدكتورة جيهان الذهبي، المكتب الفنى بمحافظة الغربية وأهالى قرية ميت الليت وتوابعها.
 
وخلال اللقاء تم إجراء العديد من الحوارات والمناقشات والإستماع لمطالب المواطنين وتم التأكيد لأهالى القرية أنه سيتم خلال أعمال المبادرة إنشاء عدد 4 مدارس تعليم اساسى و ابتدائى و إعدادى و إحلال جزئى لمدرسة كفر الجنينة للتعليم الأساسى وإقامة وحدات طب أسرة بقرى ميت الليت وكفر الجنينة وإنشاء مبنى إدارى لمركز شباب ميت الليت و رفع كفاءة مراكز الشباب لقرى ديرب هاشم وعزبة توما وكفر الجنينه بالإضافة إلى مد وتدعيم شبكات مياة الشرب والصرف الصحى.
 
 بجانب إقامة المجمع الخدمى وآخر زراعى بيطرى والسوق الحضارى والموقف النموذجى وتوفير الخدمات الأساسية التى تقدمها المبادرة من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وشبكات الإتصالات والغاز الطبيعى والكهرباء.
 
يذكر أن المبادرة تهتم بمشروعات التنمية البشرية والتمكين الإقتصادى وإقامة مشروعات صغيرة وتدريب للشباب والسيدات وملتقيات توظيف بجانب القوافل الإجتماعية والصحية والبيطرية. 
 
شارك فى الحضور الدكتور هانى مجاهد، مدير إدارة شرق المحلة التعليمية ومحمد راضى، مدير إدارة التضامن بمركز المحلة وأحمد عبد العزيز، منطقة القوى العاملة ورضا الشرقاوى رئيس وحدة ميت الليت هاشم.
جلسة الحوار المجتمعي بالمحلة (2)
جلسة الحوار المجتمعي بالمحلة (2)

جلسة الحوار المجتمعي بالمحلة (3)
جانب من جلسة الحوار المجتمعي  

 

جلسة الحوار المجتمعي بالمحلة (4)
جلسة الحوار المجتمعي بالمحلة (4)

جلسة الحوار المجتمعي بالمحلة (5)
جانب من جلسة الحوار المجتمعي  

 

جلسة الحوار المجتمعي بالمحلة (6)
جلسة الحوار المجتمعي بالمحلة (6)

جلسة الحوار المجتمعي بالمحلة (7)
جانب من جلسة الحوار المجتمعي  

 

جلسة الحوار المجتمعي بالمحلة (8)
جلسة الحوار المجتمعي بالمحلة (8)

جلسة الحوار المجتمعي بالمحلة (1)
جلسة الحوار المجتمعي بالمحلة (1)
 

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