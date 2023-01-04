إضرابات السكك الحديدية فى بريطانيا مستمرة واجتماعات مكثفة بالحكومة

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن المزيد من الاضطراب ينتظر الركاب العائدين إلى العمل بعد عطلة عيد الميلاد يوم الأربعاء، وهو اليوم الثانى من خمسة أيام متتالية من الإضرابات التى هدد عمال السكك الحديدية بالتوقف عن العمل خلالها للضغط على الحكومة لتحسين أجورهم وأوضاعهم.

وأوضحت الصحيفة، أن جزء كبير من شبكة السكك الحديدية في بريطانيا لن يعمل مع توقع تشغيل حوالي خمس القطارات فقط. وتم نصح الركاب بالسفر فقط إذا لزم الأمر خلال الإضراب الأخير، بينما من المتوقع أن تعمل القطارات التي تعمل فقط بين الساعة 7.30 صباحًا و6.30 مساءً.

ويصادف يوم الأربعاء اليوم الثانى من الإضراب الأول لمدة 48 ساعة في الأسبوع من قبل أعضاء اتحاد السكك الحديدية والملاحة والنقل فى شبكة السكك الحديدية و14 مشغل قطار، وسينظم الإضراب الثاني لمدة يومين يومي الجمعة والسبت.

من بين 40.000 من أعضاء اتحاد السكك الحديدية والملاحة والنقل الذين أضربوا هذا الأسبوع، كانوا من موظفى القطارات، نتيجة لذلك لن تعمل معظم القطارات في ويلز وأسكتلندا والأجزاء الأقل اكتظاظًا بالسكان في إنجلترا على الإطلاق، بينما قد يكون هناك قطار واحد فقط فى الساعة يخدم بعض الطرق الرئيسية.

بالإضافة إلى ذلك، سيضرب سائقي القطارات الأعضاء في نقابة أسليف لمدة 24 ساعة يوم الخميس، فى منتصف اليوم بين مرحلتى عمل اتحاد السكك الحديدية والملاحة والنقل.

من المحتمل أن يؤدى إضراب السائقين إلى مزيد من الاضطراب، حيث لن يكون هناك أى قطارات تعمل من قبل بعض المشغلين الخمسة عشر المتأثرين، بما فى ذلك ساوث إيسترن وتيمزلينك وأفانتي وترانس بينين إكسبريس، وفقا للجارديان.

وتأتى الإضرابات الأخيرة في أعقاب موجة من الإضرابات خلال فترة عيد الميلاد، والتي تضمنت أيضًا حظر العمل الإضافي الذي انتهى مساء الاثنين وأصاب بعض مشغلي القطارات بشدة.

ومع بدء الإضراب الحالى، أعرب داونينج ستريت – مجلس الوزراء البريطانى- وشبكة السكك الحديدية عن تفاؤلهما الثلاثاء بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريبًا. ولكن وجه الطرفان في النزاع انتقادات إلى بعضهما البعض بزعم منعهما من التوصل إلى حل للخلاف المستمر منذ فترة طويلة بشأن الأجور والوظائف وظروف العمل في السكك الحديدية.

وألقى ميك لينش، الأمين العام لـ اتحاد السكك الحديدية والملاحة والنقل، باللوم على الحكومة لعرقلة التسوية، قائلاً إن هناك "مستوى غير مسبوق من التدخل الوزارى"، ونفى وزير النقل مارك هاربر أن تكون الحكومة قد أغلقت أي طريق للوصول إلى تسوية.

اعتذرت مجموعة توصيل السكك الحديدية، التى تمثل مشغلى القطارات، للركاب عن التعطيل المستمر.

وقالت قبل عيد الميلاد إنها قدمت أفضل عرض لها للنقابات، وحذرت من أن الخلاف لن يحل إلا بالموافقة على إصلاحات لترتيبات العمل، تتوقع شبكة السكك الحديدية أن تجري محادثات جديدة مع النقابات الأسبوع المقبل ، لكن لم يتم تحديد التاريخ والوقت بعد.