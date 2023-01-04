إصابة 6 أشخاص بكسور فى حادثى سير بمركزى وادى النطرون وإدكو بالبحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

شهدت محافظة البحيرة حادثى سير بمركزى إدكو ووادى النطرون، مما أدى الى إصابة 6 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين بطريق إدكو الساحلى مما أدى إصابة 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة.