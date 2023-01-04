اليوم السابع
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الأربعاء، 04 يناير 2023 06:29 م
أكرم القصاص
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إصابة 6 أشخاص بكسور فى حادثى سير بمركزى وادى النطرون وإدكو بالبحيرة

الأربعاء، 04 يناير 2023 06:28 م
إصابة 6 أشخاص بكسور فى حادثى سير بمركزى وادى النطرون وإدكو بالبحيرة اسعاف - أرشيفية
البحيرة - فريق المحافظات

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شهدت محافظة البحيرة حادثى سير بمركزى إدكو ووادى النطرون، مما أدى الى إصابة 6 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين بطريق إدكو الساحلى مما أدى إصابة 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة. 

 

تم نقل المصابين إلى مستشفى إدكو المركزى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. 
 
 
وفى مركز وادى النطرون أصيب شخصان بكسور وكدمات مختلفة، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لاسعافهم وتلقى الرعاية الطبية. 
 
وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث . 

 


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