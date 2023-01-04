تعرف على أماكن سيارت السلع الغذائية المخفضة لمبادرة "معا ضد الغلاء" بالبحيرة

أكدت دكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، على استمرار عمل قوافل السيارات المتنقله للسلع الغذائية المخفضة بكافه مدن ومراكز المحافظة.

مشيرة الى أن القوافل الغذائية تأتى فى إطار المبادرة الرئاسية "معاً ضد الغلاء" للعمل على تلبية احتياجات المواطنين وتوفير السلع الغذائية بالأسعار الإقتصادية لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة انه تم تحديد خطوط سير القافله الأولى من تلك السيارات بنطاق 6 مراكز بالمحافظة وذلك على النحو التالى :-

1 - دمنهور ( شبرا شارع الروضه - خلف ديوان عام المحافظة - شارع فاطمة الزهراء - بالإضافة الى قرى الابعاديه وقراقص وسنهور )

2 - كفر الدوار- شارع المحكمه

3- ايتاي البارود- امام البريد

4 - شبراخيت - شارع مركز الشرطة

5 - أبو المطامير ( كوبري المركز بجوار مركز الشرطه وقرية النمرية)

6- حوش عيسي - أمام الوحدة المحلية.

يذكر انه تم إطلاق المرحله الأولى من تلك القوافل بالأمس وقد شهدت اشادات واسعه من كافه المواطنين لتوافر السلع الغذائية بالأسعار الإقتصادية المخفضة بنسبة تتراوح من 20 إلى 25 ٪.

وتضم المرحلة الأولى من القافلة 25 سيارة تحتوي على مختلف السلع الغذائية قامت مديرية التموين بتوفيرها بالتنسيق مع كبرى الشركات الغذائية للطرح بالأسعار الإقتصادية كما تضم سيارات تحتوى على السلع التموينية لصرف التموين والمقررات التموينية تيسيراً على المواطنين.

ومن المقرر أن تجوب تلك القوافل مختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.