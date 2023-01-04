إصابة شخصين نتيجة انقلاب سيارة على كوبرى المستقبل بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

أصيب شخصان بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها على كوبرى المستقبل دائرة مركز أبو صوير بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهما ورعايتهما طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم مدير الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على كوبرى المستقبل دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث حيث تبين انقلاب سيارة ربع نقل رقم 6672 د ج ا مصر أعلى كوبرى المستقبل اتجاه الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة محمد كمال يوسف 50 عاما مقيم الجيزة ومصاب بكدمة بالصدر مع اشتباه كسر بالضلوع، وناصر عثمان السيد إبراهيم 59 عاما مقيم الجيزة مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس 6 سم مع اشتباه كسر بالعضد الأيسر مع اشتباة كسر بالترقوة اليسرى.

على الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهما ورعايتهما طبيًا.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.