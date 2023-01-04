إصابة سيدتين سقط عليهما حائط بالفيوم

الفيوم ـ رباب الجالى

أصيبت سيدتان، إثر سقوط حائط عليهما، بقرية قوتة، بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابتين، إلى مستشفى إبشواى المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.



كانت قرية قوتة، التابعة لمركز يوسف الصديق، بمحافظة الفيوم، شهدت وقوع حادث، سقوط حائط، علي سيدتين، وإصابتهما، وإنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين أن المصابين هما كلا من نادية ر س 35 سنة، مصابة بإشتياه إصابة بالعمود الفقري، وحنين ن س 5 سنوات، مصابة باشتباه كسر أسفل الركبة اليمنى، وتم نقل المصابتين الى مستشفى إبشواى المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.



وكان عثر الأهالى على جثة مواطن، بمنزله بعزبة شافعى، التابعة لقرية الروضة، بمركز طامية، بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة الي مستشفي طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.



كان أهالى عزبة شافعى، بقرية الروضة بمركز طامية، عثروا علي جثة، أحد أهالى القرية داخل منزله، وعلى الفور إنتقلت فوة من الشركة وسيلىات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثة إلى مستشفي طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.



وكان لقي مواطن مصرعه، وأصيب 2 آخرين، فى حادث تصادم، وقع بين دراجتين بخاريتبن، بقرية سنرو، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين، الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر مخضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.



كان طريق قرية سنرو /الفيوم، شهد وقوع حادث تصادم، بين دراجتين بخاريتين، امام إسعاف سنرو، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن، وإصابة 2 آخرين، وتم نقل الجثة الي مستشفي إبشواي المركزي، والمصابين الي مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولتةالتحقيق.



وكان طريق القاهرة / أسيوط الغربي، شهد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، و3 سيارات ملاكي، امان دخلة قرية قلمشاة، باتجاه أسيوط، وعلي الفور، إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 11 مواطن، وتم نقل المصابين، الي مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



وكان لقي مواطن مصرعه، وأصيب 3 آخرون، بحالات إختناق، بسبب إشعالهم للنيران، داخل داخل منزلهم، بغرض التدفئة، وتم نقل الجثة والمصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



كانت عزبة صادق، التابعة لقرية سنهور، بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، شهدت مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين من أسرة واحدة، بحالات إختناق، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الواقعة، وتبين أنهموقاموا بإشعال النيران في أخشاب وفحم داخل المنزل بغرض التدفئة، وتعبأ المنزة بالأدخنة الكثيفة، مما تسبب في مصرع مواطن، وإصابة 3 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين، الي مستشفي الفيوم العام، وقام أطباء قسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفي، بتوقيع الكشف الطبي علي المصابين، وعمل الإسعافات، اللازمة لهم.