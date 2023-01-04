إزالة بناء مخالف على أرض زراعية في قرية البصراط بمطوبس وحالة بناء مخالف بفوه.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

قاد ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، حملة تمكنت من ازالة حالة تعد على أرض زراعية بعمل سمل في المهد في قرية البصراط للبناء، تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بالمرور والمتابعة المستمرة، لمنع التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد.

ورافق رئيس مجلس المدية، نواب رئيس المركز والمدينة قدري ناصر، وأنور عطيه، سعد سالم ورؤساء القرى عبدالسلام العبد، ومحمود فوزي جاب الله، وأيمن طليس، مدير مكتب رئيس المدينة، وموظفين الوحدة المحلية، وتمت الإزالة لمخالفة قانون البناء 119 لسنة 2008 وبدون

كما تمكنت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه بإزالة حالة تعدي بناء مخالف بمركز ومدينة فوه، ضمن الحملات التى تشهدها مدن وقرى المحافظه، تنفيذا الوزير اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ بالتصدي لظاهرة البناء المخالف بجميع أنواعه والتعدي على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالة أي تعديات في المهد وتم التحفظ على مواد البناء.

جاء ذلك بحضور سليم أبو شريف، المشرف على مركز ومدينة فوه، ونواب رئيس المركز والمدينه، ورؤساء القرى والمتابعة والاشغالات والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه.

وشدد سليم أبو شريف، المشرف على مركز ومدينة فوه، على تكثيف المتابعة المستمرة لإزالة أي تعديات والتعامل بكل حسم مع المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تنفيذ الإزالات الفورية لأي تعديات أو مخالفات بناء دون تقاعس أو تهاون فور رصدها وقبل تفاقمهما على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في غذاء سليم، لافتاً إلى متابعته المستمرة والدورية لهذا الملف الهام نفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومتابعة اللواء هشام آمن، وزير التنمية المحلية، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لها بكل حسم وشدة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يتلقى تقارير يومية بموقف متابعة الوحدات المحلية والقروية، الأراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، لمنع التعديات، إضافة لما ترصده مركز الجيومكانية بالمحافظة.



اثناء عملية الازالة



حالة تعدي بقرية البصراط بمطوبس



متابعة ازالة حالة تعدي بمطوبس