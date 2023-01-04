إحالة أوراق عامل للمفتى فى اتهامه بالتعدى على ابنة زوجته فى الخصوص

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري، بإحالة أوراق قضية اتهام عامل بالتعدي نجلة زوجته في غياب والدتها أثناء إقامتها معه بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه المتهم، وحددت جلسة 7 فبراير المقبل للنطق بالحكم.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 370 لسنة 2022 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 3 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم "فريد ع م"، 39 سنة، عامل، مقيم دائرة قسم شرطة الخصوص، محافظة القليوبية، واقع المجنى عليها "م و ح"، 18 سنة، طالبة، بغير رضائها حال كونها لم تبلغ من العمر الثمانية عشر عاماً ميلادية، وحال كونه من المتوليين رعايتها، على النحو المبين بالتحقيقات.



