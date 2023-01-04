اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 يناير 2023 01:25 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أولى زخات الشهب فى 2023.. ذروة شهب الرباعيات تمطر اليوم سماء مصر

الأربعاء، 04 يناير 2023 01:00 ص
أولى زخات الشهب فى 2023.. ذروة شهب الرباعيات تمطر اليوم سماء مصر زخات الشهب - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تصل شهب الرباعيات أولى زخات الشهب الرئيسية سنة 2023 ذروة تساقطها بسماء مصر والوطن العربي بعد ارتفاع نقطة إشعاعها بعد منتصف الليل، وخلال الساعات الأولى قبل شروق شمس اليوم الأربعاء 4 يناير في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.
 
وكشفت الجمعية الفلكية أن شهب الرباعيات تنتج حوالى 120 شهابا بالساعة، ومع ذلك يُحسب هذا المعدل الأقصى بافتراض أن تكون سماء مظلمة تمامًا وأن تكون نقطة إشعاعها في أعلى السماء، لذلك من الناحية العملية فإن أي رصد حقيقي قد لا يفي بالظروف المثالية، وبالتالي فإن عدد الشهب يحتمل أنه يكون أقل من ذلك بكثير، خاصة أن القمر سيكون في طور البدر بالتزامن مع ذروة الرباعيات ما سيتسبب في طمس معظم الشهب الخافته. 
 
وبشكل عام هناك فرصة لرؤية عدد من هذه الشهب من موقع مظلم بعيدا عن أضواء المدن، ويتوقع أن تكون في أفضل أحوالها قبل الفجر بوقت قصير عندما تكون نقطة إشعاعها في أعلى ارتفاع لها فى السماء. 
 
نقطة إشعاع أو انطلاق شهب الرباعيات بالقرب مع نجوم الدب الأكبر والنجم الساطع السماك الرماح في الطرف الشمالي من كوكبة العواء بالأفق الشمالي، ولكن لا يحتاج الراصد لتحديد نقطة إشعاع الشهب لأن الشهب ستظهر من أى مكان في السماء. 
 
وتنشأ زخات الشهب السنوية عندما تمر الكرة الأرضية أثناء دورانها حول الشمس خلال تجمعات كثيفة من الغبار والحصى المتناثرة على طول مدارات المذنبات والكويكبات حيث تصطدم بأعلى الغلاف الجوي للأرض وتحترق على ارتفاع يتراوح بين 70 و100 كيلومتر، وتظهر لنا كشريط من الضوء وهذا يؤدي إلى حدوث زخات شهابية تتكرر على أساس سنوي. 
 
إن الشهب المرتبطة بأي زخات معينة تشع من نقطة مشتركة في السماء، لذلك يمكن تمييز زخات عن غيرها بسهولة لأن مساراتها تبدو وكأنها تشع أو تنبعث من نقطة مشتركة في السماء، وذلك لأن جزيئات الحصى في أي تجمع معين تتحرك في نفس الاتجاه تقريبًا عندما تعبر مدار الأرض ، نظرًا لوجود مدارات متشابهة جدًا مع الجسم الأصلي الذي أتت منه وعليه فإنها تضرب الأرض من نفس الاتجاه تقريبًا وبنفس السرعة.
 
إن مصدر شهب الرباعيات غامض، ففي العام 2003 حدد بأن مصدرها الرئيسي  هو الكويكب 2003 EH1، وإذا كان كذلك فإن الرباعيات مثل شهب التوأميات، تأتي من جسم صخري - وليس مذنبًا جليديًا، يعتقد أن 2003 EH1 هو نفسه المذنب C / 1490 Y1، والذي رصد منذ 500 عام، لذلك فإن القصة الدقيقة وراء مصدر الرباعيات تظل غامضة إلى حد ما.

شهب

شهب الرباعيات

زخات الشهب

زخه الشهب

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

أول زخات الشهب بـ 2023.. ذروة شهب الرباعيات تمطر سماء مصر غدا

الثلاثاء، 03 يناير 2023 02:54 م

أفضل زخات الشهب.. شهب "التوأمان" تمطر السماء بـ120 شهابا فى الساعة غدا

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 12:52 م

لهواة الفلك.. أبرز زخات الشهب تحدث سنويا ومعدل سقوطها بالتواريخ والأسماء

السبت، 02 أكتوبر 2021 07:30 ص

جمعية فلكية: "البرشاويات" من أفضل زخات الشهب وتمطر السماء بـ60 شهابا بالساعة

الإثنين، 12 أغسطس 2019 05:00 ص

الملايين حول العالم يترقبون أشهر زخات الشهب الصيفية للاستمتاع برؤيتها

الإثنين، 06 أغسطس 2018 12:50 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة