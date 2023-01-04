ألمانيا تصف زيارة "بن جفير" للمسجد الأقصى بـ"الاستفزازية"

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية يوم الأربعاء إن ألمانيا ترفض أى خطوات أحادية من شأنها أن تهدد الوضع القائم فى حرم المسجد الأقصى واصفا اقتحام وزير الأمن الوطنى الإسرائيلى الجديد لحرم المسجد بأنها استفزازية.

وقال المتحدث في مؤتمر صحفى حكومى: نتوقع أن تلتزم الحكومة الإسرائيلية الجديدة بمواصلة الممارسات المجربة سابقا بشأن الأماكن المقدسة فى القدس وأن تضع حدا لأى استفزازات متعمدة أخرى.

وقام الوزير الإسرائيلي إيتمار بن جفير بزيارة قصيرة لحرم المسجد الأقصى يوم الثلاثاء، مما أثار غضب الفلسطينيين وقوبل بإدانات متعددة.

واقتحم وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الجديد إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك بحراسة إسرائيلية مشددة، ويأتى هذا الاقتحام للمرة الأولى لبن غفير بصفته وزيرا فى الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

فيما، أكد المدير العام لدائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس وشؤون المسجد الأقصى، الشيخ عزام الخطيب، أن اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بدأ من باب المغاربة عند الساعة 6:58 صباحا وخرج من باب السلسلة عند 7:13 بمعنى استمر بالاقتحام لقرابة ربع الساعة.

وأعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الثلاثاء، عن أسفها لاقتحام مسئول رسمي بالحكومة الإسرائيلية الجديدة المسجد الأقصى بصحبة عناصر متطرفة تحت حماية القوات الإسرائيلية، مؤكدةً على رفضها التام لأية إجراءات أحادية مخالفة للوضع القانونى والتاريخى القائم فى القدس.