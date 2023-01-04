مطالبات في ألمانيا بإقالة وزيرة الدفاع بسبب فيديو "رأس السنة"

كتب- وكالات

طالب اثنان من زعماء المعارضة الألمانية، فريدريك ميرز وماركوس سويدير، بإقالة كريستينا لامبريخت من منصب وزيرة الدفاع الألمانية، حسبما ذكرت صحيفة "منشنر ميركور".

وبحسب ما نشرته وكالة سبوتنيك الروسية، أخبر السياسيان الصحيفة الألمانية أنه بعد سلسلة من الفضائح المتعلقة بلامبريخت، يستحق المنصب زعيما أكثر كفاءة.

وقال فريدريك: "ألمانيا بأكملها تهز رأسها فقط، وليس جنودنا فقط، وخبراء الدفاع في جميع أنحاء العالم لا يتكلمون عن الكيفية التي يمكن أن يظهر بها وزير في بلدنا في الأماكن العامة".

وأضاف: "يجب أن تستقيل الوزيرة في النهاية - أو أن تطرد.. المستشار الاتحادي عيّن السيدة لامبريخت، والآن يجب أن يحل مشكلة الموظفين.. جنودنا لا يستحقون هذه الوزيرة".

وتعرضت كريستينا لامبريخت لفضيحة بعد رسالة الفيديو للعام الجديد... في كلمتها، المصحوبة بضوضاء الألعاب النارية في الشوارع، وهي تتحدث عن الصراع في أوكرانيا، حيث قررت أن تتحدث عن انطباعاتها عن الوضع المتأزم. وفقا لها، سمحت لها الأعمال العدائية بمقابلة "أشخاص رائعين ومثيرين للاهتمام".

وبعد ذلك، وصف السياسيون الألمان أداء لامبريخت بأنه "لا يطاق".