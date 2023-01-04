أخبار مصر.. بنكا الأهلى ومصر يطرحان شهادات ادخار جديدة بعائد سنوي 25% نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها قرر البنك الأهلى المصرى إصدار شهادة لمدة سنة، بعائد 25٪؜ يصرف فى نهاية السنة، وكذلك بدورية عائد شهرى بنسبة 22.5٪؜ سنويا اعتبارا من اليوم. العائد الذى يصل إلى 25% يصرف في نهاية مدة الشهادة، أو بعائد يبلغ 22.5 % يصرف شهرياً وذلك اعتباراً من اليوم 4/01/2023. وتصدر الشهادة الادخارية الجديدة بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من تلك الشهادة الجديدة الاشخاص الطبيعيين بالغين وقصر (مصريين وأجانب). كما يتم احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 شهور اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، كما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقا والقيم الاستردادية المقررة بالبنك. وعلما بأن كافة الشهادات متاحة من خلال كافة فروع البنك الأهلي المصري وكذا عن طريق الإنترنت البنكي وتطبيق الموبيل البنكي وكذا من خلال مركز الاتصالات الهاتفية الخاص بالبنك 19623..





وفيما يلى موجز لأهم الأخبار.

​وزير التموين يعلن افتتاح معارض أهلا رمضان بالمحافظات بتخفيضات 30%



أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أنه تم افتتاح عدد من معارض أهلا رمضان بالمحافظات ‏وجارى إنشاء عدد كبير من تلك المعارض بكل محافظات الجمهورية ‏تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ووجه ‏الوزير مديريات التموين بنشر تلك المعارض بالمراكز والقرى والنجوع مع المنافذ ‏المتنقلة ومنافذ جمعيتى بالاماكن التى تبتعد عن المجمعات الاستهلاكية ‏والسلاسل التجارية التى ستدخل معارض أهلا رمضان وان ‏التخفيضات بتلك المعارض تتراوح من 25 %؜ إلى 30 %؜.

الصحة: إصدار 3.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال عام 2022



أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 3 مليون و524 ألف و809 قرارات علاج على نفقة الدولة، بجميع محافظات الجمهورية، بتكلفة إجمالية بلغت 14 مليار و516 مليون جنيه، وذلك خلال عام 2022.

يأتي هذا في إطار رفع العبء عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم، بتوفير الخدمة الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية على نفقة الدولة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن قرارات العلاج على نفقة الدولة، شملت تخصصات أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية، لافتاً إلى مناظرة 5 آلاف و155 مريض بمختلف المحافظات عن طريق تقنية الـ«فيديو كونفرانس» لاستصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة.

أمطار وشبورة وأجواء باردة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 4 يناير 2023 حتى الإثنين المقبل 9 يناير 2023، حيث تشهد البلاد طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وحنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى:-

- الأربعاء 4 يناير:

شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال ووسط الصعيد.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة بنسبة حدوث من 50 : 60 %

أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30: 40% على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة

نشاط رياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة

القبض على محمد عبد السلام عازف الأورج الشهير لتنفيذ أحكام قضائية

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على عازف أورج شهير لتنفيذ أحكام قضائية عليه أثناء فحصه في إحدى الأكمنة الأمنية بمنطقة المظلات بالقاهرة، وحرر محضر بالواقعة.

وكان كمين أمنى بمنطقة المظلات تمكن من القبض على محمد عبد السلام عازف الأورج بعد فحصه، حيث اتضح هروبه من أحكام قضائية وجارٍ عرضه على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات معه.

النيابات العامة تبدأ قيد وحصر القضايا إلكترونيا بدلا من الجداول الورقية

طبقت النيابات العامة على مستوى الجمهورية، اعتبارا من يوم الأحد الماضى قرار المستشار حماده الصاوي النائب العام بإلغاء العمل بجميع الجداول والدفاتر الورقية بالنيابة العامة، وعددها 9 جداول لنيابات و16 دفترا بالنيابات الجنائية.

وبدأت النيابات العامة في قيد وحصر القضايا إلكترونيا على منظومتي "العدالة الجنائية الرقمية"، و"التنفيذ الإلكتروني" اللتين تعمل بهما النيابة العامة، بعد اكتمال تطويرها وانتظامها.

كما تم إلغاء العمل بالجداول والدفاتر الورقية بكافة نيابات الأسرة على مستوى الجمهورية، وهي 47 جدولًا ودفترًا، على سبيل الاختبار كفترة انتقالية، على أن يُلغى العمل بها نهائيًّا في 1 مارس المقبل، اكتفاءً بالعمل على المنظومة الرقمية "لنيابات الأسرة"، وكذا إلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات مطالبة الأسرة اعتبارًا من أول يوليو المقبل لارتباطها بالسنة المالية.

ومن المقرر أن يتم إلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات المطالبة الجنائية اعتبارا من 1 يوليو المقبل لارتباطها بالسنة المالية.