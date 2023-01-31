8 قواعد تساعدك على إنقاص وزنك دون معاودة الأطباء أو الذهاب للجيم

كتبت فاطمة خليل

إنقاص الوزن من الأهداف التي يسعى الكثير من الناس لتحقيقها، وقد لا يفضل الكثيرون الذهاب إلى الجيم أو صالة الألعاب الرياضية ، لذا يمكنهم اتباع عدد من القواعد التي تساعدهم على إنقاص الوزن دون الذهاب للجيم، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

1- ضبط المنبه للوجبات

تمامًا مثلما تضبط منبهات للاستيقاظ كل صباح أو لاجتماع مهم، اضبط منبهات للوجبات أيضًا (فقط تجنب الضغط على أزرار الغفوة) عندما يكون تناول الطعام لا يقل أهمية عن ما تأكله.

إذا حرمت جسمك من الطعام لفترة أطول ثم أكلت في وعاء من السلطة، فأنت لا تفعل شيئًا جيدًا لا تقلل أبدًا من قدرة الجسم على إحداث نتائج عكسية.

2- تناول الألياف

املأ جسمك بالكثير من الألياف هذه العناصر الرائعة من الطعام لن تبقيك ممتلئًا لفترة أطول فحسب بل إنها مفيدة أيضًا لصحة أمعائك. تساعد الألياف في الحفاظ على ميكروبيوم الأمعاء وهي رائعة لعملية التمثيل الغذائي.

3- ابتعد عن الأغذية المعلبة

اعتد على قول لا للأطعمة المصنعة الأطعمة المعبأة خالية من العناصر الغذائية الصحية وليست طازجة ومحضرة بطريقة تعزز الربحية أكثر لا تجعل جسمك عرضة لمثل هذه العناصر الاصطناعية عندما يكون هناك الكثير من المكونات الطبيعية لإطعام جسمك.

4- لا تغير من نظامك الغذائي فقط، بل تغير عاداتك الحياتية أيضاً

إن اتباع نظام غذائي جديد لن يساعدك أبدًا على إنقاص الوزن، إذا ظل نمط حياتك كما هو.

تلعب عوامل نمط الحياة دورًا رئيسيًا في إدارة الوزن ، يمكنك تجربة الصيام المتقطع ، على سبيل المثال ، ولكن من أجل إنقاص الوزن بطريقة صحية تحتاج إلى إضافة تمارين إلى روتينك اليومي تحتاج إلى إبقاء الجسم بعيدًا عن العادات السامة مثل التدخين.

5- هناك دائماً طريقة للتعامل مع آلام الجوع

حاول دائمًا إرضاء جوعك بالأطعمة الطبيعية مثل المكسرات والفواكه ابتعد عن الأطعمة المتاحة بسهولة مثل رقائق البطاطس أو الكولا، فهناك عدة طرق لإرضاء الجوع والطريقة الصحيحة فقط هي التي يمكنها التحكم في جوعك ووزنك.

6- احسب كمية الطعام الذي تتناوله في اليوم

الأطعمة الصحية التي يتم تناولها في شكلها الطبيعي تزود الجسم بالعناصر الغذائية والألياف.

الأطعمة المصنعة، لا تتطلب أي جهد إضافي مثل التقشير أو التقطيع أو الخلط ومع ذلك، فإن تناول هذه الأطعمة السهلة الأكل المليئة بالسعرات الحرارية والمواد الحافظة كلها آثار ضارة وتعيق تدريجيًا الصحة العامة.

7- التمارين منخفضة التأثير مثل: المشي

ليس عليك الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية لتكون لائقًا بدنياً، ويمكن أن يساعدك القيام بتمارين منخفضة التأثير مثل المشي والركض والجري لمدة 150 دقيقة أسبوعيًا على إنقاص الوزن تدريجيًا.

8- نم لمدة 7 ساعات على الأقل

النوم مهم للغاية للجسم، لكن بسبب تدخل التكنولوجيا في حياتنا، لا نمانع في تقليل ساعات نومنا، ويقول خبراء الصحة إن قلة النوم تزيد من خطر الإصابة بالسمنة، ويجب أن ينام الشخص البالغ 7 ساعات على الأقل في اليوم.