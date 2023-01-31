‫تعرف على أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطرى الأسبوع الماضى

كتبت أسماء نصار

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع ل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 78 من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 24 وحتى 30 يناير الجاري الجاري.

وخلال هذا الأسبوع، شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 3 طن و53 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم الانتهاء من تحصين أكثر من 19 ألف 305 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الضأن، كما تم عقد 16 ندوة ارشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الامراض المشتركة ومرض السعار، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية المرور على زراعات القمح، كما تم تنفيذ ندوة إرشادية بمركز مركز القناطر الخيرية، حول اهم العمليات الزراعية التي تجرى على المحصول، كما تم عقد اجتماعاً مع مديري الإدارات، لمتابعة سير العمل، وتنفيذ التكليفات.

فيما استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية قافلة منافذ متحركة تشمل 23 سيارة محملة بكافة السلع والمنتجات الغذائية من انتاج الوزارة ومزارعها والجهات الانتاجية التابعة لها، للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، كما واصلت حملاتها للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية حيث تم ازالة 5 حالات تعدي على الاراضي الزراعية، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية المرور على الزراعات الشتوية بمركز الزقازيق، كما تم عقد ندوة إرشادية حول أعراض الإصابة بدودة الحشد الخريفية وطرق مقاومتها، كما تم عقد اجتماعا مع مديري الادارات والجمعيات الزراعية، لمناقشة الحصر الحيازي، كما أطلقت مديرية الطب البيطرى قافلة طبية بيطرية شاملة بالمجان بمركز بلبيس، لدعم المربيين، كما تم الانتهاء من تحصين أكثر من 48 ألف 416 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الضأن.

فيما أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، الانتهاء من تحصين 44 ألف و459 رأس ماشية خلال الحملة القومية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام، فضلا عن استمرار حملات توعية المواطنين بأهمية التحصين، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، استمرار حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، بمراكز: كفر الدوار، دمنهور، الدلنجات.

وعقدت مديرية الطب البيطري بمحافظة السويس، عددا من الندوات الإرشادية للمربيين، حول أهمية التحصين ضد مرض الجلد العقد وجدري الاغنام ومرض انفلونزا الطيور والذبح الآمن للطيور وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وتقليل الخسائر الاقتصادية، كما شاركت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد في الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد لاستعراض ما تم من أعمال تطوير قرى منطقة سهل الطينة شرق بورسعيد؛ وآليات حل مشكلات صغار المزارعين فيها، كما تم متابعة الزراعات الشتوية من البنجر والفول البلدي والقمح، كما تم عقد اجتماع الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح والمرور على الحقول لإعطاء التوصيات الفنية.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط المرور على الزراعات الشتوية القائمة، كذلك الجمعيات والادارات الزراعية لمتابعة سير العمل وتنفيذ التكليفات، كما أطلقت مديرية الطب البيطري قافلة طبية بيطرية شاملة بالمجان بقرية الجبايله، لدعم المربيين بالمنطقة، كما تم تحصين 8850 راس ماشية ضد مرضى الجلد العقدي وجدري الأغنام، كذلك اعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر استمرار أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الجلد العقدي وجدري الأغنام بجميع نواحي المحافظة.

وخلال هذا الاسبوع أيضا واصلت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، المرور على الزراعات الشتوية، ومتابعتها، للوقوف على حالتها، ودعم المزراعين، كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 141كجم لحوم ومصنعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم عقد ندوة إرشادية حول أهمية تسجيل الحيوانات وترقيمها والتأمين على الماشية، وأهمية تحصين الحيوانات القابلة للإصابة بمرض الجلد العقدي، وأهم الأمراض التي تنتقل للإنسان عن طريق اللبن.

كما شنت مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 711 كجم لحوم ومصنعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما أعلنت استمرار اعمال الحملة القومية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الضأن بجميع نواحي المحافظة، بينما شاركت مديرية الزراعة بجنوب سيناء، في افتتاح المعرض السنوي اهلا رمضان لمحاربة الغلاء وتوفير احتياجات المواطنين من مختلف السلع والمنتجات الغذائية وبأسعار مخفضة، كما أطلقت المديرية قافلة زراعية تنموية بطور سيناء لمتابعة زراعة القمح بوادي الطور وتوعية المزارعين بالممارسات الزراعية السليمة للحصول على أفضل إنتاجية للقمح، والمحاصيل المنزرعة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الإلكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة