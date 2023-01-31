وكيل تعليم الوادى الجديد يشارك تلاميذ بلاط فعاليات أنشطة إجازة نصف العام

وثمن مدير التعليم بالمحافظة جهود العاملين بالمدرسة فى إستغلال إجازة نصف العام بما فيه النفع لأبنائنا الطلاب فضلا عن الاستثمار الأمثل للوقت، معربا عن تقديره للجميع للظهور بالمظهر اللائق والمشرف.

وفى سياق متصل، أعلن وكيل التعليم بالوادى الجديد، أن فرق المرشدات بجميع الإدارات التعليمية نجحت فى تنفيذ 6 مبادرات متميزة خلال الفصل الدراسى الأول، والتى تضمنت مبادرة اتحضر للاخضر، ولا للتدخين، ولا للمخدرات، والاسترشاد فى الطاقة ( الكهرباء )، والحفاظ على نقطة المياة، والمساعدة فى جميع الظروف (حياة كريمة )، موجهاً الشكر والتقدير لتوجيه عام التربية الرياضية ومسئول المرشدات المركزى للجهد المبذول.

وكان وكيل التعليم بالوادى الجديد، تابع أمس الإثنين، سير منظومة العمل بكنترول ولجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية ، للفصل الدراسى الأول ( دور يناير ) 2022_2023 م، ووجه بضرورة مراعاة كافة المعايير من الشفافية والدقة وإعطاء كل طالب حقه كاملا، لافتا إلى كتابة الدرجات بخط واضح بجانب كل سؤال تم تصحيحه وكذلك عند التجميع النهائى للدرجات وأن تتم عملية الرصد عند مراجعة أوراق الإجابات بكل دقة، مشيراً إلى طمأنة لأولياء الأمور والطلاب أن العمل يسير على الوجه الأمثل مع مراعاة مصلحة الطالب.

كما عقد عطية اجتماعا موسعا وموجهى عموم المواد الدراسية المختلفة بديوان عام المديرية وخلال اللقاء بحث وكيل التعليم بالمحافظة مع الحضور آخر المستجدات بشأن العمل بلجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية.

ووجه مدير التعليم بضرورة إتباع كافة التعليمات الوزارية الواردة الخاصة بأعمال الإمتحانات ومراعاة الدقة والشفافية وإعطاء كل طالب حقه ، بالإضافة إلى تحديد نقاط الضعف لدى الطلاب دون المستوى و وضع خطة عمل عاجلة ووضع الحلول المناسبة لتقديم كافة سبل الدعم لهم.

وأجرى وكيل التعليم بالمحافظة جولة تفقدية لمتابعة منظومة العمل بديوان عام المديرية، عقب تسلم مهام منصبه وكيل التعليم بالوادى الجديد ،وخلال الجولة رحب العاملين بالديوان بوكيل التعليم متمنيبن له التوفيق والسداد بمهام عمله بمحافظة الوادى الجديد.

وحث المهندس سيد العاملين بالديوان على مواصلة مسيرة العطاء وتقديم الأفضل للوصول إلى الأهداف المرجوة فى تحقيق أعلى مستويات النجاح، مؤكدا على دعمه الكامل والمتواصل لجميع الآراء والأفكار البناءة التى من شأنها النهوض بالعمل والارتقاء به.