وزير الخارجية يؤكد أهمية الحفاظ على استمرار توريد القمح الروسى لمصر

كتب: أحمد جمعة

أكد وزير الخارجية سامح شكرى أهمية استمرار التعاون بين القاهرة موسكو واستمرار العلاقة بين البلدين وتوظيفها من أجل الحفاظ على استمرار واردات القمح وكذلك رقعة التبادل التجارى بين البلدين فى كافة المجالات، معربا عن تطلع مصر لاستكشاف مجالات أوسع فى العلاقة يخدم مصالح البلدين.

وتطرق الوزير شكرى في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي إلى ملفات التعاون المشترك بين مصر وروسيا، بالإضافة إلى سعى القاهرة للارتقاء بمستوى علاقات التعاون التى تعتز بها القاهرة، مضيفا "نعتز بالاحتفاء بـ 80 عام على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. علاقاتنا تاريخية تستند إلى أرضية مستقرة وصلبة من الاحترام المتبادل".

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مباحثاته مع وزير خارجية أمريكا أنتونى بلينكن أمس فى القاهرة تطرقت للأزمة الأوكرانية الروسية، مشيرا إلى أنه تناول الأزمة الأوكرانية مع وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف والاستماع للرؤية الروسية بخصوص الأزمة، مشيرا إلى ضرورة التوافق على إطار سياسي ودبلوماسي ينهي الصراع العسكري في أوكرانيا والتعامل مع القضايا بما يلبي مصالح كافة الأطراف.

وأشار وزير الخارجية فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير خارجية روسيا فى موسكو، أن مصر ستواصل جهودها فى السعى لإيجاد حلول دبلوماسية لهذه الأزمة.