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وزير الخارجية الأوكرانى: سنتلقى دعما غربيا يقدر بـ140 دبابة

الثلاثاء، 31 يناير 2023 06:05 م
وزير الخارجية الأوكرانى: سنتلقى دعما غربيا يقدر بـ140 دبابة كوليبا
كتب أحمد عرفة

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قال دميترو كوليبا، وزير الخارجية الأوكراني، إن بلاده ستتسلم ما بين 120 و140 دبابة في «موجة أولى» من شحنات واردة من تحالف يضم 12 دولة، إذ حصلت أوكرانيا على تعهدات هذا الشهر من مجموعة دول غربية بتزويدها بدبابات قتالية لمساعدة قواتها على صد الغزو الروسي الشامل.

 

وأضاف «كوليبا»، خلال مقطع فيديو عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن تحالف الدبابات يضم الآن 12 عضوًا، و«يمكنني أن أشير إلى أنه في الموجة الأولى من المساهمات، ستتلقى القوات المسلحة الأوكرانية ما بين 120 و140 دبابة من الطراز الغربي».

 

وأوضح وزير الخارجية الأوكراني، أن كييف تعمل خلف الكواليس للحصول على موافقة مزيد من الدول على تزويدها بدبابات في وقت يصفه مسؤولون بأنه حرج في الحرب.


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