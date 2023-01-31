فرنسا تعلن إرسال 12 قطعة سلاح مدفعية إضافية من طراز قيصر إلى الجيش الأوكرانى

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلن وزير الدفاع الفرنسي، أن بلاده ستزود أوكرانيا بـ12 سلاح مدفعية إضافية من طراز قيصر، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال 150 فردًا من الجيش إلى بولندا لتدريب 600 جندي أوكراني شهريًا.

وفي أعقاب محادثات أجراها في لاهاي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، قال الرئيس الفرنسي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الاثنين ردّاً على سؤال بشأن إمكان تزويد كييف بطائرات مقاتلة "لا شيء مستبعداً من حيث المبدأ".

لكنّ الرئيس الفرنسي شدّد على أن هناك "معايير" لاتّخاذ أيّ قرار بهذا الشأن هي أن يكون هناك "طلب" بهذا المعنى قد "صاغته" أوكرانيا ، وألا يكون هذا الأمر "تصعيدياً" وأن "لا يطال الأراضي الروسية، بل أن يساعد جهود مقاومة" الغزو، وأن "لا يضعف قدرة الجيش الفرنسي".

وأوضح ماكرون أنّه "في ضوء هذه المعايير الثلاثة، سنواصل، على أساس كلّ حالة على حدة، النظر" في شحنات الأعتدة العسكرية إلى كييف، مشيراً إلى أنّ هذه المعايير تنطبق أيضاً على مسألة تزويد أوكرانيا بدبّابات لوكلير الفرنسية، وأكد الرئيس الفرنسي أنّ الأوكرانيين "لا يطلبون ذلك اليوم".