اليوم السابع
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نيويورك تايمز: زيادة التجارة الروسية مع حلفاء موسكو وجيرانها رغم العقوبات

الثلاثاء، 31 يناير 2023 03:16 م
نيويورك تايمز: زيادة التجارة الروسية مع حلفاء موسكو وجيرانها رغم العقوبات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن روسيا تجنبت العقوبات الغربية بمساعدة من أصدقائها، مشيرة إلى زيادة فى التجارة من قبل حلفاء موسكو وجيراها، ما يفسر أسباب صمود الاقتصاد الروسى فى وجه العقوبات.

 

وأوضحت الصحيفة، أن أرمينيا شهدت تضخم أكثر من 10 أضعاف قيمة واردات الهواتف فى الأشهر السابقة، وسجلت زيادة هائلة فى صادراتها من الهواتف الذكية إلى حليف محاصر، وهو روسيا.

 

هذا الاتجاه الذى تكرر بالنسبة لـ"الغسالات وشرائح الكمبيوتر" وغيرها من المنتجات فى حفنة من البلدات الآسيوية الأخرى العام الماضى، يقدم دليلا على وجود بعض شرايين الحياة الجديدة التى تبقى الاقتصاد الروسى متماسكا.

 

وأظهرت البيانات الأخيرة زيادة فى التجارة لبعض جيران روسيا وحلفائها، مما يشير إلى أن دولا مثل الصين وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان تتدخل لتقدم لروسيا بعض المنتجات التى حاولت الدول الغربية قطعها كعقاب لموسكو على غزو أوكرانيا.

 

هذه العقوبات، التى تشمل قيودا على أكبر البنوك الروسية إلى جانب قيود على بيع التكنولوجيا التى يمكن أن يستخدمها جيشها، تحظر الوصول إلى مجموعة متنوعة من المنتجات.

 

وقالت ماريا نيوجوفايا، الزميلة البارزة فى شئون أوروبا وآسيا فى مركز الدراسات الإستراتيجية الدولية، إن التقارير التى يتم تسريبها خارج روسيا تتحدث عن المستهلكين المحبطين من ارتفاع الأسعار أو ردائتها، من الحليب إلى برامج الكمبيوتر والأدوية. ومع ذلك، يبدو أن التجارة الروسية قد انتعشت إلى حد كبير إلى ما كانت عليه قبل غزو أوكرانيا. ويقدر المحللون أن واردات روسيا ربما تكون قد تعافت بالفعل إلى مستويات ما قبل الحرب، أو أنها ستتعافى قريبا، اعتمادا على نماذجهم.


روسيا

العقوبات الغربية

اقتصاد روسيا

التجارة الروسية

اخبار روسيا

حرب روسيا واوكرانيا



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