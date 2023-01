نشطاء بيئيون يقتحمون "اللورادت" البريطانى أثناء مناقشة قوانين الاحتجاج الجديدة

اقتحمت مجموعة "اكستنشين ريبلين" الناشطة فى مجال البيئة الإجراءات فى مجلس اللوردات البريطاني حيث ناقش الأقران قوانين الاحتجاج الجديدة. وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن طاقم الأمن اصطحب المتظاهرين وكان عددهم 12 إلى خارج الردهة العامة. وكانوا يرتدون قمصانًا تحمل شعار "دافعوا عن حقوق الإنسان".

❗️BREAKING❗️ XR protesters forcibly removed from the House of Lords as they disrupt the vote on the #PublicOrderBill.



Tonight, the Lords will decide whether or not to take away the right to protest. Tonight, they choose which side of history to be on. pic.twitter.com/ZgFUFjs1Ep