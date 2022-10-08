"آيدا".. أول روبوت يتحدث لمجلس اللوردات البريطانى حول مستقبل الفنون

كتبت رباب فتحى

قالت هيئة الإذاعة البريطانية ، بى بى سى، إن الروبوت "آيدا" سيصبح أول روبوت يتحدث في مجلس اللوردات في وستمنستر يوم الثلاثاء المقبل.

وسيتحدث الروبوت إلى اللوردات حول الذكاء الاصطناعي (AI) ومستقبل الفنون والتصميم والأزياء وصناعات الموسيقى.

وقال أحد مخترعى الروبوت ، إيدان ميلر "إن خطاب "آيدا" الأول في مجلس اللوردات سيساعدنا على فهم كيف يرى روبوت الذكاء الاصطناعي العالم وما يعنيه ذلك لمستقبل الإبداع."

وأوضحت بى بى سى أنه تم تصنيع الروبوت "آيدا" في المملكة المتحدة في عام 2019 ووصفه ميلر بأنه "روبوت فنان فائق الواقعية".

وحصل على اسمه من عالمة الرياضيات الشهيرة في القرن التاسع عشر أيدا لافلياس التي ابتكرت بعض الأفكار المبكرة لترميز الكمبيوتر.

ويقوم الروبوت آيدا بالرسم باستخدام ذراع آلية وكاميرات في عينيه وخوارزميات الذكاء الاصطناعي ويقوم بوضع قائمة بالخطوات أو القواعد التي يجب اتباعها لإكمال مهمة أو حل مشكلة.

ويقوم الروبوت بمسح صورة بأعين الكاميرا الخاصة به ثم يستخدم هذه المعلومات لإنشاء مسار افتراضي لرسمه.

على مر السنين ، رسم الكثير من الرسومات واللوحات والمنحوتات ، بما في ذلك أحد الأعمال الرئيسية من مهرجان جلاستونبري لهذا العام ، وحتى صورة للملكة إليزابيث فى يوبيلها البلاتيني.

ويأمل مبدعو الروبوت "آيدا" أن تمنح مجلس اللوردات منظورًا جديدًا حول كيفية استخدام التكنولوجيا لابتكار الفن في المستقبل.

يختلف بعض العلماء والفنانين مع فناني الروبوتات ، قائلين إنهم قد يأخذون الوظائف من الفنانين البشريين ، وأن فنهم يتم إنشاؤه عن طريق نسخ الأشياء.