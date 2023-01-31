مياه الشرب بالقاهرة تعلن انتهاء إصلاح خط السبتية وجار ضخ المياه

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة ، الانتهاء من إصلاح خط المياه قطر 800مم بمنطقة السبتية، مؤكدة أنه جارى ضخ المياه، مبدية تأسفها عن فترة انقطاع المياه لظروف خارجة عن إرادتها.

وكانت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أعلنت صباح اليوم حدوث كسر مفاجئ بخط قطر 800 مم بشارع السبتية، بمنطقة بولاق أبو العلا، الأمر الذى ترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (وسط المدينة – منطقة جاردن سيتى – بعض مناطق روض الفرج وبولاق أبو العلا).

ودفعت الشركة بكافة امكانياتها من المعدات والمهندسين والفنيين والعمال لسرعة العمل على الانتهاء من الإصلاح، كما قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب والدفع بها للمناطق المتأثرة من انقطاع المياه لحين إصلاح الكسر وعودة المياه.