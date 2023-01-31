موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط.. اعرف التفاصيل

تستعد مديرية التربية والتعليم بدمياط لإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول، وذلك عقب اعتمادها من قبل الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط عقب انتهاء إتمام عمليات رصد الدرجات بغرف الكنترول.

وأكد الدكتور على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن هناك متابعة دورية لغرف الكنترول من أجل التأكد من اتباع التعليمات النصوص عليها من قبل وزارة التربية والتعليم بشأن تجميع ورصد الدرجات، موضحا أن هناك اهتمام كبير بإتمام تلك العملية بالشكل اللائق، بما يضمن حصول كل طالب على الدرجات التي يستحقها.

واضاف وكيل تعليم دمياط أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن عمليات رصد الدرجات تتم بمستوى عالي من الدقة من أجل التأكد من سلامة تجميعها واتباع أعضاء غرفة الكنترول للتعليمات المقررة.

وكانت مديرية التربية والتعليم بدمياط، قد أعلنت في وقت سابق عن نتائج الفصل الدراسي الاول للمراحل الابتدائية فور اعتمادها من قبل الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بنسبة نجاح تجاوزت ال 80%

وعلى صعيد آخر تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إستعدادات التربية والتعليم لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، فضلا عن تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل مدارس المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلي متابعة استعدادات الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني.

واوضحت محافظ دمياط أن قطاع التعليم يحظي باهتمام كبير ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تناولت عظة مشروعات تنموية في محال قطاع التعليم داخل عددا من قري المحافظة التي شملتها المبادرة في مرحلتها الاولي، مؤكدة دعم القيادة السياسية لتطوير القطاع لتحقيق أفضل النتائج وتوفير المناخ المناسب للطلاب، مشيرة إلي أن بعض مشروعات مبادرة "حياة كريمة" ستدخل الخدمة خلال الأيام المقبلة، فضلا عن وجود عددا كبير من المشروعات تم الانتهاء منه ودخولها الخدمة.