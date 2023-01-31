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مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك يتفقد مؤتمر الأسرة بكاتدرائية يسوع الملك

الثلاثاء، 31 يناير 2023 11:33 ص
مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك يتفقد مؤتمر الأسرة بكاتدرائية يسوع الملك الأنبا باسيلوس
كتب: محمد الأحمدى

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ذكر المكتب الإعلامى عن إيبارشية المنيا، أن الأنبا باسيليوس فوزى، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، تفقد مساء أمس، مؤتمر الأسرة، بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

وجاء ذلك بحضور الأب كيرلس مكسيموس، راعى الكاتدرائية، حيث بدأ المؤتمر بفقرة الترانيم الروحية، بقيادة كورال يسوع الملك، ثم أعطى صاحب النيافة كلمة تشجيعية للحاضرين حول "تماسك الأسرة أمام صعوبات الحياة".

وتفقد راعى الإيبارشية أيضًا خدمة الأطفال، التابعة للمؤتمر، مؤكدًا لهم أهمية الصلاة في حياتنا، كما قدم وفيق رمزى محاضرة اليوم بعنوان "الحب الذي كان"، أعقبها مجموعات العمل، بالإضافة إلى عرض الأفكار والرؤى، التي تم التوصل إليها.

وكان المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، ذكر أن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، التقى مسؤولي الأنشطة، والمؤسسات الخدمية بالإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

جاء ذلك، لوضع رؤية موحدة لخدمة الإيبارشية، بحضور الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، وعدد من الآباء الكهنة، ومسؤولي الأنشطة، والمؤسسات الخدمية.

وبدأ اللقاء بالصلاة، ثم أعطى صاحب النيافة كلمة تشجيعية للحاضرين، حيث استمع لكافة الآراء والمقترحات، كما تمت مناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.

وقدم الأب المطران توجيهاته الرعوية، مؤكدًا أهمية وضع رؤى وآليات، للعمل بها خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى كيفية الاستفادة من الأنشطة الخدمية، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون المشترك بين الأنشطة، والمؤسسات الخدمية، لخدمة الإيبارشية.

ونظم الأنبا باسيليوس فوزى، أيضا أمس، مؤتمر المرحلة الإعدادية، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

وجاء ذلك بحضور الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعى الكاتدرائية، حيث يأتى المؤتمر تحت شعار "اتبعنى"، وأعطى صاحب النيافة كلمة تشجيعية لأبناء المرحلة الإعدادية بعنوان "كيف أتبع يسوع بتصرفاتى".

 


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