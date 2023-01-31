اليوم السابع
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مصرع شاب أصيب بصعقة كهربائية فى قرية بأبو النمرس

الثلاثاء، 31 يناير 2023 07:46 م
مصرع شاب أصيب بصعقة كهربائية فى قرية بأبو النمرس إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى شاب مصرعه نتيجة إصابته بصعقة كهربائية، في إحدى قرى أبو النمرس بمحافظة الجيزة، أوسيم ط، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص بمنطقة أبو النمرس.
 
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن شاب أصيب بصعق كهربائي، مما أسفر عن مصرعه في الحال.
 
تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، والاستماع لأقوال أفراد أسرته، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

مصرع شاب

صعق كهرباء

أبو النمرس

امن الجيزة



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