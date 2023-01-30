اليوم السابع
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مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

الإثنين، 30 يناير 2023 09:58 ص
مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال مستوطنون يقتحمون الأقصى
كتب: أحمد جمعة

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اقتحم مستوطنون إسرائيليون متطرفون صباح الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات وشرطة الاحتلال.

وقالت مصادر مقدسية إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته، وتلقوا شروحاتٍ عن "الهيكل" المزعوم.

وتفرض قوات الاحتلال الإسرائيلى إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات وعرقلة تنقلهم.

ويتعرض الأقصى يومياً عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانياً.

فيما، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الاثنين، عن استشهاد الشاب نسيم نايف سلمان أبو فودة "26 عامًا"، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، فى مدينة الخليل، فجرا.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، كانت قوات الاحتلال المتواجدة على الحاجز العسكرى المسمى (160) جنوب الحرم الإبراهيمى، وسط مدينة الخليل، أطلقت الرصاص الحي صوب مركبة الشاب أبو فودة، ما أدى لإصابته برصاصة فى الرأس، نقل على إثرها الى المستشفى، وأعلن الأطباء عن استشهاده في وقت لاحق.

يذكر أن الصحة الفلسطينية أعلنت أمس استشهاد شاب فلسطينى (24 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، الخميس الماضي فى مخيم جنين.

ويصل بذلك عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على جنين الخميس الماضي بينهم سيدة مسنة إلى 10 شهداء ، كما أصيب 20 مواطنا فلسطينيا، بينهم 3 بحالة خطيرة.

 

 


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