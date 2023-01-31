مدير مركز الكبد بههيا شرقية: نخدم محافظات القناة ونعمل على مدار الساعة.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

مركز الكبد والجهاز الهضمى ههيا محافظة الشرقية صرح طبى كبير يضاف إلى إنجازات الدولة يخدم أكثر من 5 محافظات ومحافظات وسط الدلتا حيث بلغت تكلفته الإنشائية 140 مليون جنيه، وتخطت التجهيزات 500 مليون جنيه حتى الآن وما زال العمل جارى لدعم المركز بأجهزة طبية لإدخال أقسام تخدم المرضى رواد المركز.

"اليوم السابع" التقى الدكتور حامد خطاب مدير مركز الكبد والجهاز الهضمى بمركز ههيا بمحافظة الشرقية والذى أكد أن المركز هو الأول من نوعه في المحافظة وباقى محافظات القناة، حيث يقدم خدمات طبية على أعلى مستوى لمرضى الكبد والجهاز الهضمى ويتبع أمانة المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة.

وأضاف لـ " اليوم السابع " ، أن المركز حاليا يتم عمل منظار علوية وسفلية جميع أيام الأسبوع بالإضافة إلى 4 لستة عمليات جراحية وبفضل الله تم إدراج عمليات جراحة الأورام بالمركز، لافتا إلى أن المركز يوفر إقامة فندقية للمرضى وقد احتفل يوم الأربعاء 11 يناير 2023 بيوم الإدارة الفندقية الثاني مع أمانة المراكز الطبية المتخصصة تحت رعاية الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس امانة المراكز الطبية المتخصصة، حيث تم تنظيم فعاليات احتفالية باليوم بحضور العاملين بالمركز تحت إشراف محمود أبو شهبة مدير إدارة الخدمات الفندقية بأمانة المراكز الطبية المتخصصة والمهندس حسام الدين محمد مدير الإدارة الفندقية بمركز الكبد والجهاز الهضمي بههيا.

وتضمن الحفل كلمة مدير المركز بمدى أهمية إدارة الخدمات الفندقية للوصول باعلي خدمة طبية ذات جودة للمريض وتكريم بعض العاملين بالمركز لمجهوداتكم للارتقاء بالخدمة المقدمة بالمركز.

وأشار خطاب إلى أن المركز يعمل على مدار الساعة ويستقبل المرضى على مدار الساعة أيضا، ويتكون المركز من 5 طوابق به الاول به قسم الاستقبال والأشعة والخدمات المعاونة "التعقيم والمطبخ والمغسلة" والأول علوى به العيادات وقسم المعامل وقسم المناظير وجناح للإدارة والثالث بع قسم الرعاية المركزة والقسطرة والرابع به أقسام الداخلى وجزء للعناية المركزة والخامس به سكن الأطباء والتمريض وقاعة للمحاضرات.

وأشار مدير مركز الكبد والجهاز الهضمى بههيا إلى أن المركز يستقبل 100 حالة منظار معدة شهريا و40 حالة منظار قولون شهريا ويتردد على العيادات الخارجية 600 مريض شهريا ومتوسط العمليات الجراحية 50 حالة شهريا.

ولفت إلى أن المركز بها قسم طوارئ الكبد والجهاز الهضمى وبدأ فى استقبال المرضى في شهر مارس من العام الماضي باستقبال حالات المناظير ثم تم تفعيل أقسام الرعاية المركزة فى شهر مايو من العام الماضى والعمليات فى شهر أغسطس الماضى وتم تفعيل عيادة الأورام والقلب فى شهر نوفمبر من العام الماضى.

وأوضح خطاب أن المريض لا يتحمل أى تكاليف مطلقا سواء فى الكشف الطبى أو صرف العلاج أو العمليات الجراحية باستثناء العيادات الخارجية والتى يتم دفع اجر رمزى للكشف وأن المركز متعاقد مع أشهر الأطباء فى التخصصات التى يعالجها المركز.

وأشار خطاب إلى أن امهر الأطباء يعملون بالمر وقد استطاعوا من حوالي شهر استخراج جسم غريب من "بنسة شعر" من طفله عمرها سنه ونص حيث حضرت في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت 18 ديسمبر الماضى آتت طفله تدعي (ا ر م ) عمرها (سنه ونصف) الى قسم الاستقبال بالمركز وكانت الطفلة قد بلعت جسم غريب قام الطبيب بفحصها وعمل أشعة عادية على بطن الطفلة وتم تحديد مكان الجسم الغريب وتم تحويلها لقسم المناظير لاستخراج الجسم الغريب من بطن الطفلة في اسرع وقت وبحمد الله تم استخراج بنسة الشعر من بطن الطفلة وأصبحت بحالة جيدة.



االعمليات



الأطباء



الرعاية _2



الرعاية المركزة



السونار _1



المدير ونوابه



المعمل



عدد من أطباء المركز



عيادة القلب



غرفة العمليات