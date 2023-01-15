"صحة الشرقية" تضبط مركز علاج طبيعي يديره فني تمريض بالزقازيق

ضبطت مديرية الصحة بالشرقية، مركز علاج طبيعى يديره فنى تمريض بالزقازيق، وذلك فى إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالمرور المكثف لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها.

فشنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع عضو هيئة الدواء المصرية بالقاهرة والشرقية، وعضو مديرية التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومفتشى العلاج الحر بالإدارة الصحية بالزقازيق، حملة مكبرة للمرور على العيادات والمراكز الطبية والمعامل الخاصة بمدينة الزقازيق.

أسفرت جهود هذه الحملة عن ضبط مركز للعلاج الطبيعى والتدليك غير مرخص بمدينة الزقازيق، يعمل بالمخالفة للمادة 1، 2 من القانون 1951 والمعدل سنة 2004، لإدارة المنشآت الطبية، يديره شخص غير مختص ولا يحمل ترخيص مزاولة مهنة الطب البشرى بالمخالفة للقانون 415 لسنة 1954، وتم التعرف على وظيفته بسؤاله ومن خلال بطاقة الرقم القومى حيث يعمل فنى تمريض تابعا لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وعثر بالمركز على شهادات متعددة من جهات مختلفة بحصول المدعو صاحب المركز على درجات علمية ومهنية مختلفة.

وتمكنت الحملة من ضبط عدة مخالفات متمثلة فى غرفة مجهزة كعيادة طبية تحتوى سماعة طبيب وجهاز قياس ضغط ومقياس حرارة، بالإضافة لوجود ملفات للمرضى، وتحاليل، وأشعات موقع عليها اسم صاحب المركز بصفته "الطبيب المعالج".

هذا وتم ضبط أدوية مجهولة المصدر، وكمية كبيرة من الكبسولات الفارغة المعدة للتعبئة ببودرة الأدوية وأخرى معبئة، بخلاف ضبط عدد من تركيبات علاجية مجهولة المصدر للتعاطى بالفم، والتدليك، تحمل أسماء قاهر السكر، ضد السكر، البهاق، وغيرها، تم حصرها وتحريزها بمعرفة عضو هيئة الدواء، مما يعرض صاحب المركز لمخالفة المواد 78، 79 15 من القانون 127 لسنة 1955 بمزاولة مهنة الصيدلة دون تصريح، هذا بالإضافة لضبط كمية من الإبر الصينية، وأجهزة تفتيت الدهون.

كما تمكنت الحملة من إثبات احتواء المركز على أنابيب خاصة بالتحاليل الطبية، وأدوات أخرى للتحاليل، وصناديق أمان مملوءة بسرنجات مستخدمة، مما يفيد ممارسة مهنة التحاليل الطبية دون ترخيص بالمخالفة لقانون المعامل 367 لسنة 1954، ورصد مخالفات بيئية تشمل عدم وجود عقد محرقة، وعدم وجود عقد تداول نفايات طبية خطرة، وعدم وجود سجل بيئى، بالمخالفة لقانون البيئة 202 لسنة 2020، مما يتسبب فى إلحاق الضرر بالمواطنين والبيئة.

وقام أعضاء الحملة بتحريز جميع المضبوطات وجمعها بالجمع الأبيض، وتسليمها للشرطة كما تم تشميع المركز، وتحرير محاضر جنحة صحية بمركز شرطة ثان الزقازيق لجميع المخالفات المضبوطة، بينما لاذ صاحب المركز بالفرار ريثما حضرت النجدة لضبطه وسط تجمهر الأهالى ببوابة العيادة.