محافظ كفر الشيخ: افتتاح 8 معارض "أهلا رمضان" بمدن المحافظة وجارى تجهيز 9 آخرين

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ افتتاح 8 معارض أهلا رمضان بمدن المحافظة لتقديم وعرض السلع الغذائية بتخفيضات تتراوح ما بين 20% إلى 30% بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، بإشراف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والغرفة التجارية برئاسة المهندس حاتم عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ.

وفى إطار حرص الدولة على مواجهة غلاء الأسعار وتقديم الدعم للمواطنين من أبناء المحافظة بالتعاون مع الوحدات المحلية والغرفة التجارية بالمحافظة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الدولة حريصة على توفير السلع الغذائية، والإعلان على أسعارها، وأنه تم افتتاح 8 معارض بمدن كفر الشيخ، وبلطيم والحامول وفوه، ومعرضين سيدي غازي، وسيدي سالم، والبرلس، بالإضافة لماركت دائم للمنطقة الشمالية ببلطيم، وسيتم افتتاح 9 معارض أخرى ببقية المدن، وتستمر المعارض إلى ما بعد شهر رمضان، لتخفيض السلع ومحاولة ضبط الأسعار، مشيراًُ إلى أن المحافظة بها احتياطي استراتيجي، ولا توجد أزمة في السلع والمنتجات، والأسعار مقارنة بالمحافظات الأخرى.

وأكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، أنه تم الإعلان عن مواقع المعارض الـ8 بمدن المحافظة، والإعلان عن أسعار السلع، وجارى التجهيز لافتتاح المعارض ببقية مدن المحافظة بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وفي هذا السياق، كان محافظ كفر الشيخ قد وجه بضرورة التنسيق الكامل مع الغرفة التجارية ومديريات التموين و الزراعة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة للتوسع فى إقامة معارض "أهلا رمضان" لتوفير السلع التموينية والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، وتقديم عروض مميزة للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم وذلك في إطار جهود الدولة وحرص المحافظة لضبط أسعار السلع الغذائية وكافة السلع الأساسية وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، على أن يتم إقامة تلك المعارض بجميع مدن وقرى المحافظة، مؤكداً على دعمه وتشجيعه لجميع المبادرات المجتمعية التي تسعى لتوفير السلع بأسعار أقل من مثيلاتها.