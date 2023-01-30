محافظ كفر الشيخ: افتتاح 6 معارض "أهلا رمضان" بالبرلس وجار افتتاح 9 أخرى

افتتح وائل فرج، رئيس مجلس مدينة البرلس، وعماد حبيب، وكيل وزارة التموين، معرض أهلا رمضان بمدينة البرلس، بحضور عدد من الأجهزة الشعبية والتنفيذية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وشهد المعرض اقبالا كبير من أهالي البرلس، لشراء السلع الغذائية المخفضة، بنسب تراوحت ما بين 20 لـ 30%، وتوفير كميات كافية من الزيوت والأرز والسكر، والدقيق، واللحوم، وغيرها من السلع الغذائية الاساسية، ووجه محافظ كفر الشيخ، بتوفير السلع الغذائية بصفة مستمرة.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تم افتتاح 6 معارض بمدن محافظة كفر الشيخ" كفر الشيخ وبلطيم والحامول، والبرلس، سيدي غازي، سيدي سالم،و سيتم افتتاح 9 معارض"اهلا رمضان بالمراكز والمدن بنطاق المحافظة لتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مخفضة، مؤكداً أنه يتابع جهود الوحدات المحلية في الإعداد والتنفيذ لمعارض السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مناسبة تخفيفا للعبء عنهم.

وفي هذا السياق كان محافظ كفر الشيخ قد وجه بضرورة التنسيق الكامل مع الغرفة التجارية ومديريات التموين و الزراعة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة للتوسع في إقامة معارض "أهلا رمضان" لتوفير السلع التموينية والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، وتقديم عروض مميزة للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم وذلك في إطار جهود الدولة وحرص المحافظة لضبط أسعار السلع الغذائية وكافة السلع الأساسية وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، على أن يتم إقامة تلك المعارض بجميع مدن وقرى المحافظة، مؤكداً على دعمه وتشجيعه لجميع المبادرات المجتمعية التي تسعى لتوفير السلع بأسعار أقل من مثيلاتها.



توفير الدقيق



توفير السلع الغذائية المتعددة



توفير السلع باسعار مخفضة



توفير اللحوم والدواجن المثلجة



جانب من توافر السلع



توافر الزيوت ولسمن



توافر السلع



اقابال عل المتحف



تعدد انواع الزيوت



تنوع المعروضات