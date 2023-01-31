محافظ كفر الشيخ: إضافة حارة للنقل الثقيل بالطريق الدولى وتطوير عدة مستشفيات

كفر الشيخ - محمد سليمان

استعرض اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ خلال انعقاد مجلس جامعة كفر الشيخ خطة التطوير الشاملة التى تشهدها مدن محافظة كفر الشيخ من أعمال إنشاء محاور جديدة وتوسعة طرق، وأعمال رصف وتطوير، والتي ستشهدها بقية المدن تباعاً.

وبدأ انعقاد المجلس بطلب محافظ كفر الشيخ بالوقوف دقيقية حداد على روح الشهيد الرائد أحمد ياسر توفيق أبو أحمد، معاون مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، والذي استشهد أثناء ضبطه أحد العناصر الإجرامية خلال حملة أمنية بقرية دفرية، وقدم الدكتور عبد الرزاق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، درع الجامعة بمناسبة الذكرى الـ71 لأعياد الشرطة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات والمستشار القانوني للجامعة المستشار عبد الله غلاب ، وأمين عام الجامعة الدكتور علي صبرى.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه تابع الأعمال الجارية بمستشفى الطوارئ بجامعة كفر الشيخ، من أعمال التجهيزات والمعدات التي ترد من الخارج، مؤكداً أن الدولة حريصة على توفير السلع الغذائية، والإعلان على أسعارها، وأنه تم افتتاح 8 معارض بمدن كفر الشيخ وبلطيم والحامول وفوه، ومعرضين سيدي غازي، وسيدي سالم، والبرلس، بالإضافة لماركت دائم ببلطيم وهايبر غرب المدينة، وسيتم افتتاح 9 معارض أخرى ببقية المدن، وتستمر المعارض إلى ما بعد شهر رمضان، لتخفيض السلع ومحاولة ضبط الأسعار، مشيراًُ إلى أن المحافظة بها احتياطي استراتيجي، ولا توجد أزمة في السلع والمنتجات والأسعار.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الدولة حريصة على تطوير الصناعات، ومنها مجمع مصانع الرمال السوداء، إضافة إلى الاهتمام بالمناطق الصناعية بالمحافظة، وتوفير فرص العمل بالمنطقة الصناعية بمطوبس، وتطوير الطريق الساحلي من مطروح إلى بور سعيد، وإضافة طريق اضافة للنقل من الجانبين.من بلطيم إلي المنصورة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تشهد إنشاء محاور جديدة، وتوسعة الطرق، مشيراً إلى أن طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج سيتم الانتهاء منه قريباً، بالإضافة إلى محور دسوق سخا، والطريق الدائري الشرقي أبو عمر كفر عسكر، وأنه وجه بإزالة الإشغالات منه حتى طريق المحلة ثم رافد الدولي بلطيم، وقرب الانتهاء من الكوبرى الجديد أمام المرور، وتم الانتهاء من أعمال الرصف بعدد من الطرق منها طريق الـ47، لميدان عابدين، والانتهاء من الرصف خطة الرصف الداخليه مستكملين أجهزة جديدة للطرق وتواجد شركات، وعمل مسارات وصفايات مطر ، لمواجهة الأمطار.

وقال محافظ كفر الشيخ، يتم التفاوض مع وزارة الإسكان لتخصيص أراضي جديدة فى المراكز لتغطية احتياجات الإسكان، مؤكداً أنه تم الانتهاء من انشاء عدد من المشروعات الخدمية في 12 قطاعا بقرى مطوبس ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كمرحلة أولى، والمرحلة الثانية تضم 4 مراكز كفر الشيخ دسوق وقلين والحامول.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، كما يشهد قطاع الصحة تطويرا كبيرا، فتم افتتاح مستشفى حميات مطوبس، وإضافة أقسام بمستشفى بلطيم النموذجي، ومستشفى العبور للتأمين الصحى، إضافة للأعمال الجارية في مستشفى بيلا والرياض، وأعمال التطوير بمستشفى الصدر والحميات كفر الشيخ.