محافظ كفرالشيخ ورئيس الجامعة يشهدان افتتاح المهرجان الترويحى للكليات المتخصصة

نظمت جامعة كفر الشيخ بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للنشاط الرياضى الطلابي" المهرجان الترويحى للكليات المتخصصة بالجامعات المصرية، والذى يقام خلال الفترة من 30 يناير حتى 2 فبراير المقبل، فى كلية التربية الرياضية، ويحمل شعار "شباب جامعات الجمهورية الجديدة"، بمشاركة 350 طالبًا وطالبة يمثلون 16 جامعة مصرية إلى جانب حضور ممثلى هيئة الإشراف بالجامعات وممثلى الإدارة العامة للنشاط الرياضى الطلابى بالوزارة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس الجامعة بإشراف الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذى للدكتور رشدى العدوى، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى للأنشطة الطلابية، والدكتور على أبو شوشة والدكتور حسن يونس نائبا رئيس الجامعة السابقان، وعمداء الكليات وأعضاء من الهيئتين الأكاديمية والإدارية والدكتور على صبرى أمين عام الجامعة، والعقيد أحمد عبد المنصف مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، والدكتور أحمد حسان مدير عام الإدارة العامة للنشاط الرياضى الطلابى، الدكتور مؤمن عبد الرحيم مدير إدارة الكليات المتخصصة بالوزارة، الدكتور محمد أحمد الشيخ أخصائى التسويق الرياضى، واسراء صبرى أخصائى بالإدارة العامة للنشاط الطلابى، الأستاذ أحمد أبو الشيخ.

بدأ المهرجان بعزف السلام الجمهورى لجمهورية مصر العربية، ثم طابور عرض للجامعات المشاركة، ومجموعة من الفقرات الفنية والغنائية والاستعراضية لفريق كلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ، ثم أطلق رئيس الجامعة إشارة إنطلاق المهرجان.

ورحب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى خلال كلمته عبر تقنية الفيديو كونفرانس بالحضور وطلاب الجامعات المصرية المشاركة، موجها الشكر إلى محافظ كفر الشيخ والدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس الجامعة على استضافة المهرجان، مشيدا بإمكانيات جامعة كفر الشيخ، مؤكدًا أهمية دور كلية التربية الرياضية فى الجامعات المصرية، موضحًا أنه لا يوجد بناءً جيد للمجتمع دون الرياضة، مشيرًا إلى أهمية المهرجان.

ومن جانبه قال محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، أن الدولة تهتم بالرياضة ومتابعة دعمها وتطويرها لتحقيق رياضة جماهيرية ترقى إلى المستوى المطلوب، ودعا الجميع إلى التعاون والعمل بثقافة جديدة تجسد أخلاق الرياضة، مؤكدًا أهمية اكتشاف المواهب وتطويرها ودعم مشاركتها فى البطولات والدورات الرياضية المحلية والدولية.

وأشار المحافظ، خلال كلمته، إلى حرص المحافظة الدائم ودعمها لجميع الأنشطة الرياضية للشباب وبناء العقول السليمة تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، معربًا عن خالص تمنياته بدوام التوفيق والتميز لجميع المشاركين من الجامعات المصرية فى إطار من الروح الرياضية والمنافسة الشريفة.

وصرح الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ بأن المهرجان يأتى فى إطار المشروع القومى للياقة البدنية، وفى ضوء اهتمام وحرص القيادة السياسية ودور وزارة الشباب والرياضة على الاهتمام بالشباب وتقديم سبل الدعم للطلاب بالجامعات المصرية لممارسة جميع الأنشطة الطلابية، بما يساهم فى دعم قدراتهم وخلق جيل قادر على التنمية.

وأوضح أن المهرجان يشمل أنشطة ومسابقات ومجموعة من الألعاب الترويحية ليتم من خلالها تحديد الجامعات صاحبة المراكز الثلاث الأولى "بنين – بنات"، كما سيتم تقديم الجوائز وشهادات التقدير للفائزين والمشاركين.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ إلى أن المهرجان الرياضى يهدف إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للطلبة والطالبات المشاركين، والتعرف على كل ما هو جديد فى عالم الألعاب الترويحية وطرق التحكيم وأساليب التنظيم، واستثمار طاقات وأوقات فراغ الطلاب وزيادة التقارب والتعارف بينهم، وتبادل الخبرات المختلفة فى عدة مجالات، وخصوصا المجال الرياضى إلى جانب عدد من البرامج الثقافية وورش العمل.

وأضاف رئيس الجامعة بأن المهرجان يسهم فى اكتشاف المواهب الرياضية وإخراج الطاقات الإبداعية ونشر الوعى الرياضى داخل المجتمع الطلابى، واستعادة دور ومكانة الجامعات على الساحة الرياضية محليا وإقليميا ودوليا، وتوسيع مشاركة الجامعات فى اكتشاف الأبطال والموهوبين بكافة الألعاب الرياضية الوطنية.

ووجه د. دسوقى، شكره إلى الدكتور عبد الحليم عكاشة عميد كلية التربية الرياضية وأعضاء هيئة التدريس وللقائمين على تنفيذ المهرجان والدكتور صبحى سراج أستاذ ورئيس قسم الترويح الرياضى بكلية التربية الرياضية.

وقال الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المهرجان يأتى فى إطار تفعيل خطة الجامعة للأنشطة الطلابية بمشاركة 16 جامعة مصرية وذلك بهدف توسيع نسبة المشاركة وقاعدة المستفيدين من ممارسة الأنشطة.

وأشار «عبدالعال» إلى وجود تنافس كبير من طلاب الجامعات المصرية فى مختلف الرياضات، وأضاف أن الغرض من المهرجان هو تنافس الطلاب منافسة شريفة لبناء شخصياتهم وإكسابهم مهارات تفيدهم فى حياتهم وتعزيز روح العمل الجماعى والعمل بروح الفريق الواحد بهدف كسب الأخلاق الرياضية العالية.

وثمن الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة، جهود اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ودعمه للجامعة، موجهًا الشكر والتقدير إلى الدكتور عبدالرزاق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ لدعمه للأنشطة الطلابية، ومسؤولى رعاية الشباب بالجامعة على جهودهم لظهور المهرجان فى أبهى صورة.

وأكد الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية خلال كلمته على تحيات الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى لرئيس جامعة كفر الشيخ وقال إن الوزارة تعمل خلال الفترة السابقة على إعداد خطة متكاملة لتنفيذ كافة الأنشطة الطلابية، مشيدًا بتنظيم المهرجان موجها الشكر إلى إدارة جامعة كفر الشيخ وجميع منسوبيها وخصوصا الإدارة العامة لرعاية الشباب وإدارة العلاقات العامة والإعلام.

ونقل الدكتور أحمد حسان، مدير عام الإدارة العامة للنشاط الرياضى الطلابى، تحيات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، للطلاب والطالبات المشاركين فى فعاليات المهرجان، مؤكدا حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم سبل الدعم لطلاب الجامعات المصرية لممارسة جميع الأنشطة الطلابية، مما يسهم فى توثيق التعاون بين طلاب الجامعات ودعم قدراتهم، ورفع الكفاءة البدنية، وزيادة ممارسة النشاط الرياضى والترويحى لتخريج شباب قادر على تحمل مسؤولية بلاده، والذى يُساهم بشكل إيجابى فى تكوين شخصية الطالب وتأهيله بدنيًا ونفسيًا، بالإضافة إلى أن التنظيم والمشاركة بمثل هذه المهرجانات تساعد على غرس قيم المنافسة الشريفة وتحقيق التواصل والاندماج بين طلاب الجامعات.