طلاب جامعة الطفل بكفر الشيخ يتعرفون على إمكانيات كلية الذكاء الاصطناعي

كفر الشيخ- محمد سليمان

نفذت جامعة كفر الشيخ البرنامج الدراسي بجامعة الطفل، لطلاب المرحلة السادسة بزيارة كلية الذكاء الإصطناعي في اليوم التدريبي الأول لأطفال جامعة الطفل، بدأت جامعة كفرالشيخ، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة.

واستقبلت الدكتور منى حسين النجار، المدرس بكلية الذكاء الاصطناعي، الأطفال، لتعريفهم بالكلية وأهميتها في الواقع العملي، وما تمثله كلية الذكاء الإصطناعي لهم، وألقت محاضرة عن " مفهوم الذكاء الاصطناعي واستخداماته في حياتنا وأشهر مفاهيم لغات البرمجة " لطلاب جامعة الطفل، كما تم حوار ومناقشات حول كثير من الآراء فى استخدامات الذكاء الاصطناعي و الحاسب الآلي.

وأكدت النجار، حرص إدارة الكلية واهتمامها ببرامج جامعة الطفل، وتقديم كافة سبل الدعم إيماناً بأهمية دورها المؤثر في تشكيل عقول النشء المختلفة.

وأوضحت منسق جامعة الطفل بجامعة كفرالشيخ، الدكتور أميره عكاشة، أن مشروع جامعة الطفل يتيح الفرصة لأطفالنا للتعرف على المجتمع الجامعي و الأساتذة الجامعيين وزيارة المعامل وإجراء التجارب مما يساعد على تنمية قدراتهم العقلية والعلمية والإبداعية.

أشارت عكاشة إلى أن مشروع جامعة الطفل تم بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا حيث تم تسجيل الأطفال على موقع الأكاديمية للالتحاق بالجامعة وتدريبهم بكليات الجامعة المختلفة طبقا لبرنامج الأكاديمية.



فعاليات جامعة الطفل بكلية الذكاء الاصطناعي



جانب من النوات بجامعة كفر الشيخ



جانب من الفعاليات بكلية الذكاء الاصطناعي



اطفال جامعة كفر الشيخ