محافظ بنى سويف يتفقد سير العمل بالوحدة المحلية لقرية إبشنا

بنى سويف - هانى فتحى

زار الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، مقر الوحدة المحلية لقرية إبشنا، لمتابعة انتظام وسير العمل والاطمئنان على حسن استقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، والتي رافقه خلالها هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، والدكتور محمد جبر معاون المحافظ.

وتجول المحافظ داخل بعض أقسام ومكاتب الوحدة، لمتابعة منظومة العمل،والتقى بعض العاملين وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لتقديم خدمة جيدة والعمل على تحقيق رضاء المواطنين، فضلاً عن مناقشة بحث سبل تطوير الأداء وحل مشاكل المواطنين وإيجاد حلول غير تقليدية للارتقاء بمستوى الخدمات، مشددًا على أهمية واستمرار تفعيل دور لجان وفرق المتابعة الميدانية بأقسام وإدارات الوحدة المحلية لمتابعة منظومة العمل، والتأكد من تواجدهم بأماكن عملهم وتقديم الخدمات للمواطنين بالشكل المطلوب، واتخاذ كافة الإجراءات حيال المقصرين.

وتابع المحافظ منظومة العمل في ملف التصالح في بعض مخالفات البناء، والتراخيص، واستمع لعرض موجز عن آليات وسير العمل في تلك الملفات الحيوية والإجراءات المنفذة حيال طلبات التصالح وأعدادها، مشدداً على أهمية وضرورة مزيد من تنظيم العمل وحسن استقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، وسرعة إنهاء مصالحهم طبقاً للقانون.